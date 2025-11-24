Infraestructuras
Los vecinos del sur del Torcal recogen unas 2.000 firmas para pedir el arreglo de la vía que une La Joya con Valle de Abdalajís
La Asociación de Vecinos de Jeva convocó este pasado sábado una concentración y anuncia próximas movilizaciones si no se da una solución “óptima” al problema
El estado de la carretera que conecta La Joya con el Valle de Abdalajís vuelve a ser motivo de protesta por parte de los residentes del sur del Torcal. Cerca de 2.000 firmas respaldan la petición vecinal para que el vial, por el que circulan cada día familias, trabajadores y servicios sanitarios, sea asfaltado de manera integral. Los vecinos valoran las actuaciones realizadas hasta la fecha pero consideran que siguen siendo «insuficientes para garantizar la seguridad y la movilidad en una zona con una intensa actividad agrícola, ganadera y turística».
Por ello, la Asociación de Vecinos de Jeva convocó este sábado 22 de noviembre una concentración para pedir una solución «urgente y óptima» ante el mal estado que presenta la vía, anunciando además próximas movilizaciones.
Los residentes de las pedanías colindantes recuerdan que este tramo, de unos ocho kilómetros, es «una vía esencial que vertebra varias localidades del entorno, como La Joya, La Higuera, Villanueva de la Concepción, Los Nogales, Álora y el propio Valle de Abdalajís». Seis de esos kilómetros, según detallan, pertenecen al término municipal de Antequera, mientras que los dos restantes dependen del Valle de Abdalajís. Este último ha asfaltado ya 500 metros y tiene otro proyecto en marcha para completar su parte.
Arreglos parciales
De acuerdo a la versión de los vecinos, la parte correspondiente a Antequera «solo ha recibido arreglos parciales, entre ellos la reparación de un puente». Argumentan que el Consistorio «considera este tramo un camino agrícola, motivo por el que no prevé su asfaltado completo». Sin embargo, los usuarios insisten en que «su uso real es claramente el de una carretera: por ella pasan ambulancias, vehículos de transporte escolar, profesionales sanitarios, transportistas, agricultores y familias que acuden a sus centros educativos y de salud».
Debido a las fuertes lluvias de inicios del mes de noviembre, el Ayuntamiento de Antequera acometió algunas mejoras en dicha vía, enmarcadas dentro del plan municipal de mantenimiento de caminos rurales. A pesar de ello, los vecinos sostienen que el asfaltado integral de esta carretera sigue siendo la única solución viable para acabar con un problema que, afirman, se arrastra desde hace años.
- Cambia el tiempo en Málaga: temperaturas al alza y vuelven las lluvias
- Ocho detenidos, uno de ellos policía local de Málaga, en una operación con 20 kilos de cocaína
- Comerciantes de Eugenio Gross denuncian el impacto del corte de la calle por las obras del metro de Málaga
- Muere un hombre de 44 años atropellado en la calle Rotonda de Suárez de Málaga
- Millones de bombillas empiezan a iluminar las ciudades por Navidad
- Así es la nueva tienda de Action en Málaga: cerca de 1.000 metros de superficie y 2.000 artículos, un tercio de su surtido, por menos de dos euros
- El Ayuntamiento de Málaga amplía las zonas de sombra y los equipamientos deportivos en el Parque del Oeste
- Sorteo de VPO en Málaga: el lunes se abre el plazo para 253 viviendas en alquiler