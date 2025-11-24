Supermercados Dia construirá un nuevo centro logístico en Antequera que generará 200 empleos y abrirá en 2027

La cadena de supermercados Dia ha anunciado la construcción de un nuevo centro logístico en Málaga, ubicado en Antequera, que contará con una superficie total de más de 64.000 metros cuadrados y cuya apertura está prevista para el primer semestre de 2027. La plataforma, que será la segunda nave más grande de esta cadena de distribución, dará servicio a las más de 500 tiendas de Andalucía y generará 200 nuevos empleos.

Dia acomete este proyecto con la gestora de fondos y activos inmobiliarios IBA Capital y el grupo financiero de gestión mobiliaria e inmobiliaria Dunas Capital. El proyecto ha supuesto una inversión de cerca de 47 millones de euros y será ejecutado por la constructora Grupo Bertolín.

El nuevo centro logístico, localizado en el Puerto Seco de Antequera y promovido por Groupe IDEC, sustituirá al anterior (situado en esta misma localidad) y se enmarca dentro del Plan Estratégico 2025-29 ‘Creciendo cada día’ de Dia. La planta dará continuidad al nuevo modelo de almacenes desarrollado en los últimos centros abiertos por la compañía en Toledo, Sevilla y León.

Generará 200 empleos en Antequera

El nuevo centro de distribución de Antequera dará servicio a más de 300 tiendas de Andalucía Oriental para productos de alta rotación y a más de 500 tiendas de toda Andalucía para productos de baja rotación, impulsando las operaciones de la compañía en la zona y optimizando el proceso logístico.

"Supone un paso más en nuestro compromiso por seguir creciendo y mejorar nuestra capacidad de respuesta ante las demandas presentes y futuras de los consumidores en la región. Este proyecto representa, además, un avance decisivo en nuestra apuesta por Andalucía, en la que Dia ya aporta un 0,7% al PIB y un 0,6% al empleo", ha explicado la directora Regional de Dia en Andalucía Oriental, Alejandra Fragoso.

La futura plataforma contará con una capacidad para más de 5.000 referencias de producto y cerca de 36.000 palets almacenados. Las instalaciones están diseñadas para alcanzar un movimiento de más 300.000 cajas al día, lo que permitirá optimizar los procesos de distribución y garantizar una mayor eficiencia operativa para dar servicio a la zona sur del país.

Además, la plataforma contará con 127 muelles de recepción y expedición, y gestionará un flujo diario de más de 200 camiones, entre operaciones de entrada y salida, consolidándose como un punto estratégico clave dentro de la red logística de la compañía.

"Queremos seguir estando cerca de nuestros clientes, con la proximidad y eficiencia que nos caracterizan, y continuar optimizando nuestra red logística para garantizar el mejor servicio posible", apunta Fragoso.

En línea con su hoja de ruta y con su plan de sostenibilidad 2024-25, el nuevo centro logístico de Dia en Málaga tendrá la calificación BREEAM y contará con cámaras frigoríficas sin gases de efecto invernadero, paneles solares, maquinaria de manutención de Iones de litio, sistema de ventiladores para confort térmico, preinstalación para cargadores eléctricos de camiones, lavadoras de isotermos y una zona dedicada para la gestión de residuos.

El exterior de la plataforma logística de la cadena Dia. / La Opinión

"Optimización logística" de Dia en España

La empresa añade que el almacén de Antequera se engloba en el proyecto de "optimización logística" en España, donde actualmente cuenta con más de 2.300 tiendas. Entre sus principales objetivos, destaca incrementar la capacidad, priorizar las localizaciones estratégicas que reduzcan la distancia a tienda e implementar mejoras tecnológicas "que permitan ejecutar procesos más rápidos y precisos en cuanto a rutas y carga de mercancías".

Dia cuenta en la región andaluza con una red de cerca de más de 500 tiendas, que representan el 20% de la red de la compañía a nivel nacional. Además, genera más de 5.000 puestos de trabajo, entre tiendas, almacenes y oficinas, lo que supone un 0,6% del empleo. OEn conjunto, la actividad de Dia en Andalucía representa el 0,7% del PIB de la región.

Por otro lado, la compañía trabaja con 1.100 proveedores nacionales a los que realiza un 96% de las compras, de los que cerca de 200 se sitúan en Andalucía, tanto grandes grupos multinacionales como pequeños productores locales.