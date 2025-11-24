Villanueva del Trabuco celebra el Día del Plato Típico: fechas e inscripciones

El Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco ha anunciado la celebración de la séptima edición de su Día del Plato Típico, que tendrá lugar el próximo sábado 13 de diciembre en la plaza de la Libertad. En este sentido, el Consistorio ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana en el concurso gastronómico de porrilla caliente con setas.

El certamen premiará las tres mejores elaboraciones de cada una de las dos categorías de participación: individual y asociación, con un montante económico de 100 euros para el primer puesto, 80 euros para el segundo y 60 euros para el tercero.

Las plazas en ambas modalidades son limitadas, por lo que requieren de inscripción previa antes del 3 de diciembre. Los interesados deberán dirigirse presencialmente al ayuntamiento o remitir un correo a la dirección gestionactividadesyeventos@villanuevadeltrabuco.es.

La jornada estará amenizada con la actuación del grupo Cuarto Compás y el monólogo de Jesús Piña. También habrá servicio de barra a beneficio del viaje de fin de curso del IES Sierra de San Jorge.