El Ayuntamiento de Antequera logra el XI Premio Fundación Diversidad en la categoría Institución Pública

Antequera es inclusiva y diversa. La ciudad lo ha vuelto a demostrar con la obtención del XI Premio Fundación Diversidad, en la categoría de Institución Pública. Se trata de un galardón que destaca el trabajo y apuesta de la localidad en atención a colectivos, inclusión, igualdad y diversidad.

El Consistorio antequerano se ha impuesto sobre la Dirección General de la Guardia Civil de Madrid y la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, los otros dos finalistas.

El alcalde Manolo Barón y teniente de alcalde Alberto Arana, han recibido el premio este martes 25 de noviembre en la gala celebrada en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa de Barcelona, de manos la presidenta de la fundación, Teresa Viejo.

La ciudad optaba al mismo con el proyecto ‘Red Diversa: Inclusión desde lo Local,’ un ejercicio que llega a dar cobertura a más de 1.500 personas en el municipio.

Este reconocimiento se suma al obtenido en 2022 como Capital Europea de la Inclusión y la Diversidad, recogido en Bruselas.

Los premios, referentes a nivel nacional, ponen en valor iniciativas que impulsan la integración de personas con distintas capacidades, orígenes, identidades, edades y realidades sociales, así como políticas internas que fomentan entornos laborales más respetuosos, seguros y equitativos. De esta forma, se reconocen a empresas, instituciones y organizaciones por su compromiso y buenas prácticas en diversidad, equidad e inclusión.

En la categoría de Institución Pública, en la que ha resultado vencedora Antequera, se valora el compromiso público con la igualdad, que se refleja en proyectos que acercan la diversidad a la ciudadanía, fomentan la participación y mejoran la atención a colectivos vulnerables.