Sucesos
Investigan la muerte de un hombre con signos de violencia en Yunquera
La Guardia Civil han realizado una inspección del lugar donde ha aparecido el cadáver para recabar posibles huellas y determinar lo sucedido
Málaga
La Guardia Civil investiga las circunstancias que rodean la muerte de un hombre cuyo cadáver ha aparecido en el interior de una vivienda en Yunquera.
El hallazgo del cadáver se ha producido este lunes y según los primeros indicios podría tratarse de una muerte violenta, según han confirmado fuentes cercanas a la investigación.
Investigación
Los agentes han realizado una inspección en el lugar donde ha aparecido el cadáver para recabar posibles huellas y determinar lo sucedido.
Tras la autorización judicial del levantamiento del cadáver, el cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para que en las próximas horas se le practique la correspondiente autopsia.
