Lidl abre una tienda en el nuevo parque comercial de Taralpe de Alhaurín de la Torre

La cadena de alimentación Lidl va a inaugurar este jueves, 27 de noviembre, una nueva tienda en el municipio de Alhaurín de la Torre, que se suma a la que ya tiene en la avenida Ciudad de Ceuta en el mismo municipio.

La nueva tienda abrirá sus puertas al público el viernes, 28 de noviembre, a las 09.00 horas con toda la gama de productos que es habitual en la cadena alemana.

La tienda se encuentra en el nuevo parque comercial de Taralpe, situado en la avenida Finca Taralpe, s/n de Alhaurín de la Torre. A la inauguración, a las cinco de la tarde, asistirá el alcalde del municipio, Joaquín Villanova, y el director de Operaciones de Lidl en Andalucía, Jesús Toro, entre otros representantes de Lidl.

El Lidl de Taralpe abrirá de lunes a viernes, de 09.00 a 22.00 horas. / L.O.

Horario

El establecimiento cuenta con una sala de ventas de más de 1.360 m² y más de 160 plazas de aparcamiento, incluyendo puntos de recarga para vehículos eléctricos.

El Lidl del parque comercial de Taralpe abrirá todos los días de la semana, de lunes a domingo, en horario de 09:00 a 22:00 horas.

Imagen del proyecto de viviendas del antiguo edificio de la Flex, en cuyos bajos abrirá Lidl una nueva tienda en Málaga. / L. O.

Nuevas aperturas

La cadena Lidl ultima la puesta a punto de un local en Marbella y otro en el distrito de Carretera de Cádiz de la capital malagueña. Este último es un gran local comercial ubicado en el edificio de viviendas construido en el solar que ocupaba el antiguo edificio de la Flex, en la avenida de Velázquez.

La firma alemana cuenta con ya con más de 33 supermercados repartidos por casi la totalidad de la provincia y más de 900 profesionales. Con estas nuevas incorporaciones, Lidl incrementa su impacto económico y social en Andalucía, donde ya cuenta actualmente con 140 tiendas y tres plataformas logísticas estratégicas en Málaga, Dos Hermanas (Sevilla), y Escúzar (Granada).

Lidl un convenio con los propietarios de una pastilla de suelo para abrir su primera tienda en Torre del Mar. / La Opinión

Nuevos proyectos

Pero la apuesta de la cadena alemana por la provincia de Málaga no se acaba ahí. El pasado mes de octubre, Lidl firmó un convenio con el Ayuntamiento de Vélez-Málaga y los titulares de la unidad de ejecución T-6 para desbloquear el expediente urbanístico de una parcela situada entre la carrera de las Angustias y la calle Doctor Laureano Casquero, donde construirá un nuevo establecimiento, una vez que esté urbanizada la zona.

Será su segundo supermercado en la capital de la Axarquía, donde ya cuenta con una tienda situada en la calle Juan Carlos I de Vélez-Málaga, y el primero en el núcleo de Torre del Mar.

Parque comercial de Taralpe

La nueva tienda de Lidl en Alhaurín de la Torre forma parte del nuevo parque comercial de Taralpe un complejo comercial construido en forma de L, con cuatro locales comerciales, el mayor de ellos de algo más de 2.560 metros cuadrados, en el que se instalará la firma alemana Lidl y los otros tres de 699, 598 y 415 metros respectivamente, entre los que habrá un local de la firma Tiendanimal.

Además, el parque comercial contará con una serie de aparcamientos exteriores dotados de parasoles con una superficie de unos 1.270 metros cuadrados.

El proyecto, desarrollado por la empresa López Real Inversiones S. L., ha supuesto una inversión de algo más de 3,6 millones de euros con una superficie construida de 5.618 metros cuadrados.