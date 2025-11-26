Hallan el cadáver de una mujer con signos de violencia en una vivienda de Campillos

El cuerpo de una mujer de 25 años ha sido hallado este miércoles con signos de violencia en la vivienda en la que vivía en el municipio de Campillos. Guardias civiles de esta localidad han localizado el cadáver tras recibir la llamada de unos compañeros del cuartel de Martos (Jaén) informando de que un hombre se había presentado sobre las 13.00 horas en las dependencias diciendo que podría haber matado a su expareja en el pueblo malagueño.

Una dotación del Puesto de Campillos se ha trasladado hasta el domicilio indicado por el autor confeso, ubicado en la calle Silla, y los agentes han confirmado la presencia del cadáver de Concha, una vecina del pueblo que presentaba signos de haber sido estrangulada. El presunto autor habría declarado en el cuartel de Martos que había agredido a la mujer, aunque no sabía si la había matado. Confirmado el crimen, el joven, de 28 años y al parecer natural de la provincia de Jaén, ha sido detenido. Las primeras gestiones llevadas a cabo por los investigadores apuntan a que tanto la fallecida como el arrestado tienen referencias en el Sistema Viogén con parejas anteriores, ella como víctima y él como agresor.

El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha trabajado en la escena del crimen durante varias horas y el cuerpo de la víctima ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga, donde se le practicará la autopsia que determine la data de la muerte y las causas.

Una mujer ha relatado a Efe que el detenido trabajaba en la recogida de aceituna y que hoy habría avisado de su ausencia.

Segundo crimen machista en Málaga en cuatro días

Este nuevo crimen se produce apenas cuatro días después del asesinato de una mujer en Rincón de la Victoria presuntamente a manos de su exmarido, que ya se encuentra en prisión. Si se confirma oficialmente la naturaleza machista de estos ambos, ya serían seis las mujeres asesinadas por este motivo en la provincia de Málaga en lo que va de año.

El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, ha asegurado en un mensaje que la muerte de Concha apunta en esa dirección y ha condenado con firmeza la violencia de género. "No podemos tolerar que esta lacra permanezca en nuestra sociedad. Debemos redoblar todos los esfuerzos para que la conciencia contra la violencia machista esté arraigada entre nosotros de manera permanente y definitiva. La principal arma que tenemos para combatirla es la educación y el destierro de los mensajes negacionistas de la violencia de género", ha declarado.

Tres días de luto en Campillos

El Ayuntamiento de Campillos ya ha mostrado su "condena y absoluta repulsa" a lo que ya considera un asesinato machista y ha anunciado tres días de luto. A través de sus redes sociales, y en nombre de toda la corporación, el Consistorio lamenta "el crimen terrible que nos sacude como pueblo y que vuelve a recordarnos la realidad más dolorosa de la violencia de género: una violencia que mata, que destruye familias y que rompe la convivencia en nuestras comunidades". "Hoy Campillos llora la pérdida de una vecina y acompaña en su dolor a su familia, amistades y seres queridos, a quienes trasladamos nuestro apoyo, respeto y total solidaridad", han indicado antes de añadir que "la violencia machista es una violación de los Derechos Humanos, un problema estructural que nos interpela como sociedad y que exige la unidad de todas las instituciones, partidos políticos y ciudadanía. No puede haber equidistancias, dudas ni silencios: Campillos se posiciona siempre al lado de las víctimas y contra los agresores".

Además de los tres días de luto, el Ayuntamiento va a suspender todos los actos y eventos oficiales previstos para esta tarde y los próximos días y convoca a toda la ciudadanía a una concentración de repulsa que tendrá lugar este jueves 27 de noviembre, a las 12:00 horas, en la puerta del Consistorio, y que incluirá un minuto de silencio.

Semana trágica

A las muertes violentas de María Victoria y Concha hay que sumar la del vecino de Yunquera cuyo cuerpo fue hallado el lunes con un profundo corte en el cuello en su vivienda, crimen que también investiga la Guardia Civil. La tragedia también ha llegado esta semana a Torrox, donde el martes fueron hallados los cuerpos de una pareja y sus dos hijos, fallecidos por un escape de gas en la vivienda familiar.