Antequera encenderá su alumbrado navideño el 5 de diciembre desde la Plaza de San Sebastián

Antequera dará el pistoletazo de salida a la campaña de Navidad el próximo viernes 5 de diciembre con el encendido del alumbrado extraordinario a las siete de la tarde en la Plaza de San Sebastián. El acto que dará la bienvenida «a la época más bonita del año» contará con la ambientación musical del grupo Mael Flamenco.

La luminaria está formada este año por un centenar de arcos de luz, a los que se unen 40 farolas, 20 guirnaldas, varios conos y árboles repartidos por calles del Centro Comercial Abierto, además del belén de la Puerta de Estepa. En total, 878.750 led «que van a alumbrar maravillosamente la ciudad», como ha subrayado el alcalde, Manolo Barón, quien ha invitado a los vecinos a sumarse a la inauguración.

El Ayuntamiento ha invertido en la campaña de Navidad 267.000 euros, cuantía que se suma a los 300.000 euros de la nueva edición del Bono Consumo, que se podrán adquirir a partir del próximo 9 de diciembre y gastar hasta el 5 de enero. «Para nosotros es la campaña más potente económicamente que ponemos en marcha desde el área de Comercio», ha señalado la concejala, Ana Cebrián.

Durante la presentación de la campaña, a la que también ha asistido el presidente de la ACIA, Jorge del Pino, se ha dado a conocer el cartel de las fiestas, para el que se ha empleado una fotografía de Nono García.

Exposiciones temáticas

Dentro del programa actividades de la campaña de Navidad habrá exposiciones temáticas. ‘En busca de los tesoros perdidos’ es la ambientada en la saga de Indiana Jones y estará en la Real Colegiata de Santa María la Mayor, del 5 de diciembre al 6 de enero con un precio de 4 euros los adultos y de 3 euros los menores de 4 a 12 años y los mayores de 54. En las mismas fechas, la Sala de Exposiciones ‘Antonio Montiel’ del Ayuntamiento de Antequera acoge la muestra gratuita ‘Barbie y el arte’, sobre esta popular muñeca.

Promoción de la Navidad de Antequera / L.O.

Actividades de dinamización

Como es habitual en las campañas de Navidad, la ACIA ha organizado diversas actividades de dinamización por las calles del Centro Comercial Abierto de Antequera. No faltará el tradicional ‘Meeting Point’, donde presentando un tique de compra de establecimientos locales los usuarios recibirán un premio; así como los clásicos repartos de bolsas, los días 23, 24 y 29 de diciembre, y de globos, también el día 24 y el 2 y 3 de enero.

Y año más, las personas que compren en comercios asociados a la ACIA podrán solicitar los tiques de descuento de 1 euro para las atracciones infantiles del Paseo Real. En total, la entidad pondrá en circulación 25.000 tiques, lo que supone un aumento de 5.000 euros respecto a años anteriores.

En esta nueva campaña, tanto el ‘photocall’ como los talleres infantiles estarán ambientados en la saga de películas de Indiana Jones, sumándose así a las actividades organizadas desde el área de Comercio del Ayuntamiento de Antequera, que también hará reparto de más de 1.600 obsequios, y que instalará un puesto de palomitas, el 12 de diciembre en la calle Duranes y el día 23 en la calle Lucena, y un puesto de algodón de azúcar el 13 de diciembre en la calle Calzada.

Talleres

Se celebrarán cinco talleres entre el 22 de diciembre y el 2 de enero, todos de cinco y media a siete y media en diferentes puntos de la ciudad. El 22 de diciembre, en la plaza de San Agustín, tendrá lugar una búsqueda del tesoro con pistas y acertijos; el 26 de diciembre, en la calle Comedias, se realizarán actividades de papiroflexia, dibujo, ilustración, creación de caretas y pinta-caras de personajes de aventura e Indiana Jones; el 27 de diciembre, en la plaza San Francisco, habrá trabajos con goma eva, pintura infantil y pinta-caras de personajes Disney; el 29 de diciembre, en la calle Duranes, se elaborará bisutería y complementos con pinta-caras temático de aventura e Indiana Jones; y, finalmente, el 2 de enero, en la plaza de San Agustín, se organizará un bingo de personajes de aventura e Indiana Jones junto a pinta-caras de personajes Disney.

Junto a estos talleres infantiles también habrá otros que se llevarán a cabo en el Centro Cultural Santa Clara con temática de cocina y manualidades previa inscripción. Además, habrá servicio gratuito de ludoteca.

Presentación de las actividades navideñas de Antequera / L.O.

Concurso de escaparates

La ACIA volverá a poner en marcha estas navidades el Concurso de Escaparates, que se desarrollará del 15 al 28 de diciembre, fechas en las que los establecimientos ya deberán estar adornados para la deliberación del jurado. Se trata de una actividad con temática libre, pudiéndose adherir cualquier comercio. Los negocios pueden inscribirse hasta el 14 de diciembre en la propia oficina de la ACIA, en el teléfono 695 151 129 o en el correo electrónico info@acia.es. «En la solicitud deberá constar la dirección del establecimiento, un teléfono y persona de contacto», han apuntado desde la entidad.

El jurado dará a conocer su fallo el 30 de diciembre. Se valorarán aspectos como la idea general del escaparate, la decoración, la iluminación, el color o la limpieza, concediendo premios a los tres mejores, dotados con 200, 150 y 100 euros, que deberán canjear hasta el 31 de enero de 2026 en comercios de Antequera, aunque no será válido para supermercados, gasolineras ni grandes superficies comerciales.

‘Comprar en Navidad en Antequera tiene premio’: 3.000 euros

La recuperación del Concurso de Escaparates se suma este 2025 a la habitual promoción de los últimos años: ‘Comprar en Navidad en Antequera tiene premio’. En ella, la ACIA sortea un cheque de 3.000 euros entre personas que hayan hecho una compra de, al menos, 20 euros en el comercio local entre el 1 y el 22 diciembre. Se incluyen establecimientos ubicados en el interior del Centro Comercial La Verónica, a excepción de supermercados e hipermercados, así como almacenes de alimentación y distribución.

Para participar, los usuarios deberán rellenar una papeleta que tienen que depositar en las urnas habilitadas, tras presentar el tique de compra en la Oficina de Turismo o en el punto de información que se instalará en la calle Duranes durante la promoción. La persona ganadora contará con una jornada para poder gastarse el importe completo en comercios locales, mínimo 70 euros en cada establecimiento que visite y hacerlo, al menos, en una decena de negocios diferentes.

Asimismo, del 15 de diciembre al 5 de enero -salvo el 25 de diciembre y el 1 de enero- habrá tren navideño, con 1 euros de precio, que recorrerá las calles de Antequera y contará con parada en la plaza Castilla. A todas estas acciones promocionales se suman descuentos y sorteos en la ‘marketplace’ compraenantequera.com.