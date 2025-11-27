Clamor en Campillos en repulsa por el crimen machista

Decenas de personas se han concentrado este jueves en la explanada del Ayuntamiento de Campillos en señal de duelo y de repulsa por el último asesinato machista, el de Concepción, una joven de 25 años vecina del pueblo que este miércoles fue estrangulada por su pareja, de 28 años, según él mismo confesó tras entregarse como en un cuartel de la Guardia Civil en Martos (Jaén).

Con una pancarta con el lema "Ni una menos. Campillos contra la violencia machista", representantes municipales y vecinos del pueblo se han concentrado y han guardado un minuto de silencio.

Cabecera de la concentración, con el alcalde de Campillos, Daniel Gómez, en el centro / Jorge Zapata (EFE)

El Ayuntamiento decretó este miércoles tres días de luto en señal de duelo y convocó a la ciudadanía a esta concentración. "Nos encontramos ante un crimen terrible que nos sacude como pueblo y que vuelve a recordarnos la realidad más dolorosa de la denuncia de género: una violencia que mata, que destruye familias y que rompe la convivencia en nuestras comunidades", señaló.

El alcalde, Daniel Gómez, ha subrayado la conmoción del pueblo y ha defendido que la violencia machista exige una respuesta "firme" y de unidad. "Concha no ha perdido la vida, la han asesinado", asegura el alcalde, que insiste en que "no hay que ser tibios" con lo sucedido. El regidor, que confiesa estar "totalmente conmocionado por estos deleznables sucesos que estamos viviendo en nuestro pueblo", ha dicho declarado en la concentración que "no hay que ser tibios ni con la condena, ni tomar equidistancia, sino hay que ser firmes, contundentes. Y la condena es total y absoluta con estos hechos y las palabras tienen sentido, tienen poder: Tenemos que decir que ha sido un asesinato machista".

Minuto de silencio en Campillos tras el asesinato de una joven de 25 años por su expareja / L.O.

El alcalde ha precisado que la familia de la víctima es autóctona de Campillos, si bien ella llevaba dos meses residiendo en el pueblo. "Evidentemente Campillos se ha echado a la calle, como tenemos que hacerlo, para condenar estos hechos", ha dicho.

Gómez ha aclarado que tras conocer el trágico asesinato, el Ayuntamiento campillero "se puso a disposición de su familia" y un grupo de psicólogos atendió a los familiares de la víctima "para darle el apoyo que en estos momentos tan duro necesitan". Preguntado por el autor de los hechos, el alcalde ha dicho que, según le han comunicado, el hombre sería de Martos (Jaén), donde se entregó

El alcalde de Campillos, Daniel Gómez atiende a los medios antes del minuto de silencio / Jorge Zapata (EFE)

Daniel Gómez ha recordado que "por solidaridad y respeto a este hecho", el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto y suspensión de actos municipales, como varias actividades en torno a la Semana de la Memoria Histórica o incluso el pleno ordinario de la Corporación previsto para este jueves.

Sobre el suceso, cabe recordar que el cadáver de esta mujer, Concha, de 25 años fue encontrado a primeras horas de la tarde de este pasado miércoles en una vivienda de la localidad malagueña de Campillos y su expareja fue detenido como presunto autor de la muerte tras entregarse en un cuartel de la Guardia Civil en Martos (Jaén).

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que no había denuncias previas entre ambos y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha anunciado que recaba información para determinar si se trata de un crimen machista, al igual que lo hace respecto del asesinato de una mujer, María Victoria, de 60 años, este pasado sábado, 22 de noviembre, en el municipio también malagueño de Rincón de la Victoria.