Un detenido por la muerte del hombre que fue degollado en Yunquera

Un hombre ha sido detenido por su presunta implicación en la muerte de otro cuyo cadáver fue hallado en una vivienda del municipio malagueño de Yunquera. Fuentes cercanas al caso han confirmado a este diario que el arrestado es un varón de 43 años y que en el registro de su vivienda, llevado a cabo la noche de este jueves, la Guardia Civil no ha localizado el arma con la que fue agredida la víctima. Las fuentes han añadido que el arrestado se encuentra en dependencias policiales y que podría pasar a disposición judicial mañana.

El caso arrancó el lunes con el hallazgo del cadáver de un vecino del pueblo de 63 años en su vivienda que presentaba un profundo corte en el cuello. Desde el principio, la investigación apuntó a un asesinato, ya que tanto el delegado del Gobierno en Andalucía como el subdelegado en Málaga aseguraron el martes que la víctima había sido degollada. Se trata del tercer crimen que se registra en la provincia desde el pasado sábado, cuando una mujer de 60 años fue hallada sin vida en Rincón de la Victoria en la casa de su exmarido con lesiones por arma blanca.

Otra investigación en marcha en Campillos

El pasado miércoles, una joven de 25 años fue hallada sin vida en su casa de Campillos poco después de que su novio se presentara en el cuartel de la Guardia Civil de Martos (Jaén) para contar que horas antes había agredido a su pareja en el pueblo malagueño. Cuando los agentes del pueblo malagueño se presentaron en la casa de la chica, la encontraron sin vida con signos de estrangulamiento.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado que esta muerte, como el de una mujer de 60 años en Rincón de la Victoria, son asesinatos por violencia de género. La joven de 25 años asesinada y su supuesto agresor figuran en el sistema VioGén con otras parejas diferentes, aunque ambos casos están inactivos.

Con la confirmación de estos casos, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 40 en 2025 y a 1.335 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.