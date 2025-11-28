A prisión al hombre detenido por matar a su pareja en Campillos

El joven detenido por presuntamente matar a su pareja en el municipio malagueño de Campillos ingresará en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Así lo ha anunciado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), cuyas fuentes han añadido que el arrestado ha comparecido ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Antequera, competente en violencia sobre la mujer, y se ha acogido a su derecho constitucional de no declarar. "Inicialmente, se le atribuye un presunto delito de homicidio", han concluido.

El cuerpo de Concha fue localizado en su vivienda con signos de estrangulamiento

El crimen, adelantado el miércoles por La Opinión, trascendió sobre las 13.00 horas de ese día en el cuartel de la Guardia Civil del municipio jiennense de Martos. El joven se presentó en las dependencias de su localidad de origen para informar de que horas antes, de madrugada, había agredido a su novia en una vivienda del municipio malagueño.

Signos de violencia

Los agentes trasladaron esta información a sus compañeros de Puesto de Campillos y estos se presentaron en la vivienda de la calle Silla donde residía Concha, que fue localizada sin vida y con signos de haber sido estrangulada. Tenía 25 años. El presunto autor fue detenido y trasladado a la Comandancia de Málaga, donde fue examinado también por una médico forense para intentar hallar restos biológicos que le vinculen con el hecho delictivo.

Un momento de la concentración llevada a cabo este jueves en Campillos, por la muerte de Concepción, una mujer de 25 años fallecida ayer tras ser estrangulada por su pareja, en el domicilio que compartían en Campillos / EFE

Decenas de personas se concentraron este jueves en el municipio de Campillos en recuerdo de Concha. El alcalde, Daniel Castilla, señaló que la familia de la víctima es autóctona de del municipio, aunque ella sólo llevaba dos meses residiendo en el pueblo.

El asesinato de la joven se conoció cuatro días después del de María Victoria, una vecina de Rincón de la Victoria cuyo cadáver fue hallado con heridas de arma blanca en la casa de su exmarido en la zona de Cotomar. El hombre se encuentra en prisión provisional. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este mismo viernes que ambos crímenes se tramitan como violencia machista.