Cártama aprueba inicialmente el Presupuesto General para el próximo año

El Ayuntamiento de Cártama ha arobado inicialmente el presupuesto general para el ejercicio del año 2026 que asciende 29.607.590 euros y que tendrán como principales ejes las políticas sociales, la inversión en infraestructuras y la sostenibilidad financiera. Las cuentas municipales fueron aprobadas con los votos favorables del PSOE y las abstenciones del PP, Ciudadanos, Vox y el edil no adscrito, según informó el Consistorio. El alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, valoró que estas cuentas se ajustan a la realidad del Consistorio y se basan en la prudencia financiera, marcada por el equilibrio entre ingresos y gastos. «Es un presupuesto que, sobre todo, busca hacer de Cártama un municipio con mayores servicios, más infraestructuras y más calidad de vida para su población», manifestó. Asimismo, Gallardo añadió que estas cuentas «son un documento vivo, que recoge las prioridades de la ciudadanía, pero que se irá amoldando a las necesidades que vayan surgiendo».

El alcalde recalcó que estos presupuestos tienen un marcado carácter social, ya que se destinan más de 3,2 millones de euros a potenciar la agenda social del municipio. «Con esta cuantía se reafirma el compromiso del equipo de gobierno con las personas y familias más vulnerables, fortaleciendo servicios y programas que garantizan la atención, el acompañamiento y el bienestar de quienes más lo necesitan», subrayó. .

Por su parte, la concejala de Hacienda, Toñi Sánchez, explicó que con estos presupuestos «se avanza en la calidad de los servicios que se prestan a la población, se aporta solidez y estabilidad y convierten al Ayuntamiento y sus cuentas en una institución solvente y rigurosa en el marco económico presupuestario».