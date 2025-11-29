Sorteos
EuroMillones deja un premio de segunda categoría, de más de 205.000 euros, en Antequera
El boleto agraciado ha sido validado en la Administración de Loterías número 7 de esta localidad malagueña, situada en el centro comercial La Verónica
EP
El sorteo de EuroMillones de este viernes, 28 de noviembre, ha dejado un premio de segunda categoría que ha sido validado en la Administración de Loterías número 7 de Antequera y al que le corresponde un premio unitario de 205.348,83 euros.
Así, y según han dado a conocer, el sorteo de EuroMillones de este pasado viernes tiene un único acertante de Primera Categoría (5+2, premio unitario de 178.656.733 euros) que ha sido validado en Francia.
Y en España hay dos boletos acertantes de segunda categoría (5 + 1, con premios unitarios de 205.348,83 euros), que han sido validados en la Administración de Loterías número 7 de ANTEQUERA (Málaga), situada en el centro comercial La Verónica, en la carretera de Sevilla A-343; y en la número 44 de Madrid, situada en Antonio Acuña, 3.
También en España hay boletos acertantes de tercera categoría (5 + 0, con premios unitarios de 39.994,50 euros), que han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de San Lorenzo del Escorial (Madrid); y en el despacho receptor número 99.585 de Parla, también en la capital.
En el próximo sorteo de EuroMillones se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 Millones de euros para los acertantes de primera categoría (5 + 2).
