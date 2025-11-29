Pizarra celebra la mayoría de edad de sus Migas Pastoreñas

La tradición vuelve a tomar las calles de Pizarra. Este primer domingo de Adviento, la hermandad del Santo Entierro volverá a reunir a vecinos y visitantes en torno a uno de los platos más queridos de la gastronomía local: las Migas Pastoreñas, una fiesta que alcanza ya su mayoría de edad tras dieciocho ediciones celebradas .

Lo que antaño fuera un alimento humilde para pastores y jornaleros se ha convertido hoy en un reclamo capaz de atraer a miles de personas. La receta, fiel a sus orígenes, mantiene la sencillez que la hizo imprescindible: pimiento, ajo, cebolla, aceite de oliva, pan asentado y un toque sabroso de tocino y chorizo, ingredientes básicos de la huerta de este municipio eje en la comarca del Valle del Guadalhorce. El equipo del restaurante La Algarbía volverá a ponerse al frente de los fogones para preparar este refrito tradicional que, con paciencia y mano experta, acaba transformándose en un bocado irresistible .

La receta, fiel a sus orígenes, mantiene la sencillez que la hizo imprescindible. / L. O.

La jornada, organizada por la Hermandad junto al Ayuntamiento de Pizarra y la marca Sabor a Málaga de la Diputación de Málaga, llenará la Plaza de la Cultura desde el mediodía. Allí abrirá sus puertas un mercado de artesanía con distintos puestos y productos gastronómicos elaborados, en su mayoría, por artesanos adheridos al prestigioso sello provincial. La música también tendrá su espacio: actuaciones de cante y baile, un concierto coral y los primeros villancicos entonados por las pastorales anunciarán que la Navidad está a la vuelta de la esquina. Una zambomba flamenca con el sexteto “Al compás de diciembre”, el arte burgueño con el dúo “Más que amigos”, el grupo de castañuelas “Flor del Romero”, el grupo de baile “Renacer” y el coro rociero “Nuestra Señora de la Salud”.

Pizarra vuelve así a reivindicar sus raíces y a compartir, un año más, el aroma y el sabor de una tradición que une a todo un pueblo. Esta jornada no solo es una fiesta sino una vuelta a la cultura rural y la historia de subsistencia del Valle del Guadalhorce, a la recuperación de recetas que hoy forman parte del patrimonio gastronómico malagueño con productos de la huerta y la chacina de la que presume Pizarra, pero especialmente es un día para iniciar de alguna manera el inicio del periodo navideño que une a todo un pueblo.