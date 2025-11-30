Sorteos
Un acertante de Ardales gana 2,5 millones de euros en la Bonoloto
El sorteo de este domingo de la Bonoloto deja un premio de primera categoría en el pueblo
En el sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo 30 de noviembre hay un boleto de la Primera Categoría premiado con 2.512.041 euros, que ha sido validado en la administración de loterías número 1 de Ardales, situada en la calle Real 30, según la información de Loterías y Apuestas del Estado.
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante premiado con 137.873,03 euros que ha sido validado en la administración de Loterías número 3 de Erandio (Bizkaia), situada en el centro comercial Carrefour Erandio Lataondo Bidea.
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 30 de noviembre, ha estado formada por los números 2, 10, 12, 31, 16, 20. El número complementario es el 18 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.292.162,50 euros.
