El Corredor Verde del Guadalhorce avanza con dos nuevos proyectos en Alhaurín de la Torre y Pizarra

La Diputación de Málaga ha aprobado la financiación de dos nuevos proyectos del Corredor Verde del Guadalhorce en Alhaurín de la Torre y Pizarra, que suman en total 568.000 euros. El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado que se ha concedido una subvención al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre por 376.213 euros para el acondicionamiento de un nuevo sendero paralelo al cauce del río, así como otra subvención de 192.374 euros al Ayuntamiento de Pizarra para el equipamiento de un centro de educación ambiental.

Salado ha recordado que el Corredor Verde del Guadalhorce es un proyecto con la implicación de los ocho municipios que forman parte de la cuenca baja del río y de la Junta de Andalucía, en un recorrido de 54 kilómetros, entre los parajes naturales del Desfiladero de los Gaitanes y la Desembocadura del Guadalhorce, según una nota de la Corporación provincial.

El proyecto aúna la recuperación ambiental y paisajística del río y sus afluentes, la creación de grandes espacios de esparcimiento y ocio y el acondicionamiento de senderos y paseos, generando con ello el mayor parque fluvial de España, con cuatro millones y medio de metros cuadrados. Este proyecto ya ha recibido reconocimientos por aunar la puesta en valor ambiental y turística del río y por contribuir, a su vez, a la lucha contra la despoblación.

Salado ha destacado que la Diputación ha destinado hasta ahora, incluyendo los dos proyectos nuevos, seis millones de euros a ocho actuaciones que afectan a los municipios de Álora, Pizarra, Coín y Alhaurín de la Torre.

Ha subrayado que esta iniciativa situará al Valle del Guadalhorce como lugar estratégico para el desarrollo de actividades sostenibles poniendo en valor su entorno natural, su rica y variada biodiversidad y su patrimonio histórico y cultural, a lo que se une su potencial agroalimentario y ganadero.

"Es una muestra clara de nuestro compromiso por fomentar el turismo interior y el desarrollo sostenible de nuestros pueblos", ha añadido.

Sendero de tres kilómetros en Alhaurín de la Torre

Por lo que respecta al sendero de Alhaurín de la Torre, el tramo que se adecuará tiene una longitud total de 3.660 metros y corresponde a una parte de la etapa 4 del GR-248 (Gran Senda del Guadalhorce). Los márgenes del río en esa zona se encuentran ocupados por vegetación invasora que imposibilita el acceso a buena parte de su trazado. Hay también numerosas vallas o cercados de fincas colindantes con el río que impiden el tránsito por la ribera del mismo.

El proyecto contempla la apertura y la preparación de una plataforma de tránsito de tres metros de anchura acompañando la ribera del río Guadalhorce por su margen derecha hasta conectar con la Gran Senda de Málaga en su Etapa 35, entre Alhaurín de la Torre y Málaga.

Se desarrollará como continuidad del sendero que viene desde la Estación de Cártama por la margen derecha del río y finaliza en un lugar próximo a la hiperronda de Málaga, donde enlaza con carriles existentes por debajo del viaducto que sobrepasa el río.

Dentro de las obras singulares del sendero se instalará una pasarela peatonal de acero de 26 metros que permitirá salvar el cauce del arroyo de la Breña o del Valle y se realizarán diversos trabajos de drenaje para salvar pequeños arroyos o regueros de agua.

Los trabajos de adecuación del sendero incluyen también el desmontaje y la retirada de vallados, cerramientos y mallas para dejar libre el tránsito junto al río en al menos cinco metros de ocupación de la servidumbre de tránsito, además de la eliminación de la vegetación invasora y el desbroce y limpieza del camino para posibilitar el tránsito peatonal.

Tramo del sendero que acondicionará la Diputación. / Diputación de Málaga

Centro de educación ambiental

La Diputación financiará el equipamiento del centro de educación ambiental del Corredor Verde del Guadalhorce en Pizarra, ubicado en la antigua Casa del Forestal del área recreativa del Raja Ancha, una instalación cuya adecuación también se hizo con fondos aportados por la Diputación.

El centro se articulará en torno a tres espacios principales. Por un lado, un Aula de la Naturaleza, equipada con medios audiovisuales, herramientas didácticas y mobiliario adecuado para la realización de talleres interactivos, actividades divulgativas, charlas educativas y propuestas lúdicas dirigidas a escolares, asociaciones, familias y grupos de visitantes.

Por otro lado, el Centro de Interpretación del Patrimonio Arqueológico, Geológico y Natural de la Sierra de Gibralmora, dedicado a mostrar el patrimonio geológico y arqueológico de Pizarra. Constará de paneles informativos, maquetas, módulos interactivos, material arqueológico y recreaciones digitales, que ofrecerán una visión clara y rigurosa de la evolución geológica del Valle del Guadalhorce y del pasado arqueológico del municipio. Y respetando también el origen de la Casa Forestal y la singularidad de la sierra, habrá una sección sobre el medio forestal.

Y, por último, contará en el exterior con un jardín interpretativo y cultural, con especies representativas de la flora autóctona, cada una identificada mediante códigos QR que, gracias a la realidad aumentada, permitirán al visitante conocer en profundidad las características botánicas del entorno natural de Pizarra.