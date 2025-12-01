Así es el centro de visitantes Conejeras del parque nacional de la Sierra de las Nieves

No tiene fecha de apertura, pero no tiene que andar muy lejos. El centro de visitantes Conejeras que la Junta de Andalucía está construyendo como puerta de entrada al parque nacional de la Sierra de las Nieves, en el municipio de Parauta, va tomando forma.

Y de qué forma. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, y el consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, han visitado este lunes las obras que ya han superado una inversión de cuatro millones de euros, cofinanciados con fondos europeos.

Una cantidad desorbitada para un centro de visitantes, según una decena de organizaciones académicas, ecologistas y conservacionistas (como Cilniana, Silvema o Verdermar) que han criticado duramente el lugar escogido para construir el inmueble por las características del subsuelo y el diseño del edificio.

Sin embargo, la Junta avala las catas geológicas realizadas en su día y destaca su diseño bioclimático, su alta eficiencia energética y la integración absoluta con el paisaje, como un ejemplo de construcción sostenible en espacios naturales protegidos.

Las obras del centro de visitantes Conejeras no tienen fecha de finalización. / L.O.

El proyecto

El edificio ha sido concebido siguiendo los principios de la bioconstrucción, utilizando mayoritariamente materiales renovables para reducir su impacto ambiental y demostrar que es posible levantar infraestructuras de gran relevancia sin renunciar a la eficiencia y el respeto por el entorno.

La estructura principal se basa en madera laminada y paneles industrializados, mientras que para el aislamiento se emplean corcho y fibras vegetales, lo que convierte al edificio en un auténtico sumidero de carbono.

Materiales

El diseño incorpora un gran forjado de madera contralaminada de quince centímetros que soporta una cubierta vegetal de más de noventa toneladas, una solución que contribuye a mantener la temperatura interior y a mejorar el comportamiento energético global del edificio, reforzando además su integración en el paisaje mediterráneo de la zona.

La incorporación de madera como elemento estructural esencial permite compensar las emisiones asociadas a los materiales convencionales utilizados en la cimentación, ya que el edificio se apoya sobre un forjado sanitario de hormigón armado.

La madera es uno de los principales materiales del centro de visitantes Conejeras. / L.O.

Esta combinación da lugar a un modelo constructivo innovador que reduce la huella de carbono y demuestra el potencial de la arquitectura sostenible para los equipamientos públicos de nueva generación.

Diseño

El centro de visitantes Conejeras se está levantando junto a uno de los accesos principales al Parque Nacional y conectada con otros equipamientos de uso público ya existentes.

Desde su diseño inicial, el edificio ha sido concebido como un espacio abierto, accesible y pensado para facilitar la comprensión del patrimonio natural.

Su planta única y su forma de estrella, inspirada en un copo de nieve, sintetizan el carácter propio del enclave, conocido por ser uno de los grandes refugios de pinsapos (Abies pinsapo Boiss.) y uno de los espacios con mayor riqueza biológica de Andalucía.

La distribución interior permitirá albergar zonas interpretativas, áreas expositivas, espacios para la atención a visitantes y un programa didáctico orientado a distintos perfiles de público, lo que lo convertirá en una herramienta clave para fomentar el conocimiento y el respeto hacia este territorio singular.

El centro de visitantes Conejeras ha sido seleccionado para participar en la Bienal de Arquitectura de Venecia. / L.O.

Reconocimiento internacional

El proyecto ha sido seleccionado para la exposición 'Deep Surface: Arquitectura para mejorar la experiencia del visitante en los espacios UNESCO', organizada por la UNESCO dentro de la 19ª Exposición Internacional de Arquitectura de La Bienal de Venecia.

La muestra reunió a algunos de los centros de visitantes más innovadores del mundo vinculados a espacios Patrimonio de la Humanidad, Reservas de la Biosfera o Geoparques. Conejeras fue el único andaluz y el único asociado a un Parque Nacional y Reserva de la Biosfera entre los seleccionados.

La Bienal ha valorado especialmente la capacidad del edificio para conectar narrativas, personas y naturaleza, así como su contribución a la accesibilidad, la inclusión y el apoyo a las comunidades locales.

Una reserva única

El Parque Nacional Sierra de las Nieves alberga algunos de los ecosistemas más valiosos de la Península Ibérica, donde conviven masas de pinsapar, quejigares, encinares, zonas de alta montaña y formaciones kársticas únicas.

Para la consejera Catalina García, la apertura del centro marcará un antes y un después en la forma de acercarse a este patrimonio. "Este centro será mucho más que un punto de información; será un espacio para conocer, comprender y emocionarse con uno de los territorios más singulares de Andalucía", ha manifestado.