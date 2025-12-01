El frío impulsa la campaña del mantecado en Antequera

Los días gélidos de estas últimas semanas de noviembre y el frío polar que se espera a principios de diciembre llegan como agua de mayo para las fábricas, hornos y conventos de Antequera, que un año más han visto retrasadas sus ventas en los meses previos a la Navidad debido al clima cálido y casi veraniego que ha predominado en buena parte del otoño. Y es que, tal y como su nombre indica, los dulces navideños están destinados a consumirse en un ambiente o época más invernal, tradición que en los últimos años se ha visto truncada debido al calor.

Sin embargo, los obradores coinciden en la gran fidelidad de sus clientes, que esperan con entusiasmo la llegada de este producto tan tradicional.

El calor no ha sido la única dificultad de la campaña de mantecados de este año. El elevado precio de la mayoría de materias primas, como el aceite de oliva virgen extra, las almendras, los pistachos o el chocolate, también han aumentado los costes de producción. Para La Antequerana, esto supone un reto, especialmente en su gama de polvorones gourmet donde todos ellos constan de un porcentaje de fruto seco superior al 25%. En Torcadul admiten que han tenido que «hacer malabares» para no subir «de forma extrema» los precios de algunos artículos cuyo embalaje —de plástico o cartón— también encarece los gastos de fabricación. En Delicias de Antequera añaden otra dificultad: la mano de obra cualificada. «Hemos tenido muchas dificultades con los trabajadores, encontrar personas serias, con actitud y dispuestas a trabajar. Eso, de un año para otro, vemos que se ha perdido, que es muy complicado», explica Violeta Rivas, propietaria. Problema que también destacan en Sancho Melero, donde incrementan la plantilla de 86 empleados a 125 en campaña. «La falta de personal en la fábrica también es una realidad que nos perjudica gravemente», señala Daniel Sánchez.

Producción

A pesar de todo, los artesanos han mantenido su nivel de producción e incluso lo han incrementado, llegando a superar desde el año pasado los más de 6 millones de kilos en conjunto. Sancho Melero sigue coronándose como líder de producción y mayor exportador de mantecados de la ciudad con 3,7 millones de kilos. La Antequerana prevé aumentar su producción alrededor de un 5% respecto a 2024, superando así los 300.000 kilos. Delicias de Antequera mantendrán los 800.000 kilos del año pasado, al igual que Torcadul que producirá entre 300.000 y 350.000 kilos.

Surtido de La Antequerana. | L.O.

Venta online

Debido a que la venta online es cada vez más común y fiable entre los consumidores, los pedidos se disparan cada año al llegar estas fechas. En Obrador Aldamira ya han enviado sus dulces de Navidad cien por cien artesanos y sin aditivos a multitud de puntos de España. En Delicias de Antequera, las ventas a través de su página web continúan en aumento, al igual que en Torcadul, donde incluso han superado todas sus expectativas con envío nacionales e internacionales. «Este, sin duda, es el futuro».

Novedades

A pesar de contar con un éxito asegurado, los obradores, no conformes, continúan ampliando, renovando e innovando sus catálogos para llegar a todos los públicos. Una de las novedades más destacadas de esta campaña ha sido el nuevo surtido vegano de La Antequerana, que se suma al debut histórico de su polvorón de pistacho en 2015. «Siempre buscamos la forma de adaptarnos al consumidor y al mercado, así como a los gustos y/o preferencias que presenten». Sancho Melero continúa madurando el lanzamiento de sus últimas incorporaciones, los novedosos mini mantecados de tarta de queso y tiramisú. «La gente se sorprende cuando los prueba y se hacen fan al segundo». En Obrador Aldamira mantienen una receta única que va cambiando conforme al tipo de harina que emplean. Fabrican los únicos mantecados semi-integrales e integrales del mercado y este año han incorporado los de harina de espelta. El mantecado de vino dulce de Málaga es la principal novedad de Delicias de Antequera donde lo definen como «una explosión de sabores de canela, clavo y vino». Los hay más tradicionales como Torcadul, que conserva su gama de productos vinculada a la «excepcionalidad que reside en la historia local y artesana del mantecado de Antequera», con clásicos como el mantecado de canela, el polvorón de almendra y su popular rosco de vino dulce.

Y es que, pase lo que pase, siempre habrá dos cosas claras: los obradores nunca escatimarán en calidad y nada podrá quitar las ganas de disfrutar de un buen mantecado de Antequera en Navidad.