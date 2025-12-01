Así es la piscina cubierta que completa el complejo deportivo de la ciudad de Cártama

La espera ha valido la pena. Los vecinos de Cártama cuentan ya con la esperada piscina cubierta y un nuevo edificio multidisciplinar dentro del complejo deportivo de la localidad.

La ejecución del proyecto de obras que incluyen un nuevo edificio multidisciplinar en el complejo deportivo de Cártama han supuesto nada menos que diez años de quebraderos de cabeza, con una pandemia mundial de por medio, pero al final se ha conseguido.

Las instalaciones han sido inauguradas por el alcalde, Jorge Gallardo (PSOE), quien ha destacado que con esta infraestructura Cártama da un salto de calidad en los servicios deportivos que ofrece a los vecinos del municipio con unas instalaciones "que consolidan a la Ciudad Deportiva como un referente a nivel provincial".

Una inversión millonaria

Las obras han supuesto una inversión en torno a cuatro millones de euros, de los cuales casi 800.000 euros han sido aportados por Fondos Europeos a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado.

La piscina cubierta de Cártama ha sido inaugurada por la socia número 1 de la ciudad deportiva, la más longeva y la más joven. / L.O.

Como ha reconocido el alcalde durante la inauguración, el desarrollo del proyecto no ha sido fácil ya que además de superar numerosas dificultades administrativas y técnicas el Ayuntamiento se ha tenido que enfrentar a los problemas de las diferentes empresas constructoras.

Moderna y eficiente

El complejo de aguas de la Ciudad Deportiva de Cártama, construido sobre una parcela de más de 4.000 m², cuenta con un edificio de última generación de más de 2.600 m², distribuido en varias plantas.

Entre sus equipamientos destaca una piscina principal de 25x12,5 metros con seis calles, otra piscina de relajación de 7x3 metros, gimnasio completamente equipado, varias salas polivalentes para actividades dirigidas, pistas de pádel, vestuarios, cafetería y zonas de bienestar como sauna y baño turco. Además, en toda la instalación se hace una fuerte apuesta por la sostenibilidad.

El proceso de construcción de este centro deportivo responde a los criterios más exigentes en sostenibilidad y eficiencia energética, incluyendo sistemas pasivos de iluminación natural, control solar, aislamiento y una planta fotovoltaica que permite cubrir hasta el 70% del consumo eléctrico, según la arquitecta Nuria Ayala.

El complejo deportivo de Cártama incorpora también un edificio nuevo con gimnasio. / L.O.

Actividades dirigidas

El centro albergará una amplia oferta deportiva como actividades acuáticas especializadas, zona fitness de última generación, clases dirigidas, actividades complementarias, programas familiares y campamentos infantiles.

De hecho, ya hay cerca de 2.000 personas abonadas según ha explicado Víctor López, CEO y fundador de Vals Sport, empresa adjudicataria y encargada de gestionar el servicio.

La Ciudad Deportiva

Estas instalaciones se suman a las infraestructuras que forman la Ciudad Deportiva de Cártama. El complejo deportivo cuenta con dos pabellones, un estadio de fútbol y atletismo, pista de tenis, zona de escalada, pistas de pádel, pista deportiva exterior, skate park, área de voley playa, zona de oficinas y una sala polivalente, unas instalaciones que han permitido acoger grandes eventos deportivos de toda índole.

"Han sido más de 14 millones de euros dedicados al deporte, al bienestar y ocio de Cártama", ha asegurado Jorge Gallardo durante la inauguración de la piscina.

El complejo deportivo se complementa con la zona de ocio y esparcimiento que ofrece el parque El Castillo, que cuenta además con zona de calistenia y aparatos biosaludables.

"Lo que realmente nos llena de orgullo son los 2.500 usuarios que diariamente llenan todas nuestras instalaciones deportivas. Ese es el objetivo del trabajo diario de este equipo de gobierno, que toda esta inversión se utilice y se gaste haciendo deporte", ha concluido el alcalde.