Conventos y monasterios de Málaga presentarán en Ronda sus dulces navideños

Los tradicionales dulces navideños que se realizan en Conventos y Monasterios malagueños se dan cita en la III Muestra de Repostería Conventual de la Provincia de Málaga en el Palacio de Congresos de Ronda. Del 6 al 8 de diciembre, diez comunidades religiosas, nueve de la provincia de Málaga y un monasterio invitado de Osuna (Sevilla), expondrán sus productos en el evento en la mayor cita de repostería conventual de Andalucía. La entrada a la muestra es libre en horario de 10.00 a 19.00 horas.

Dulces de los Monasterios

Entre los productos que podrán adquirirse destacan yemas del Tajo, mantecados, alfajores, roscos de vino, turrones, gañotes, pestiños, batatines, roscos de aceite, además de nuevas elaboraciones que algunas comunidades están incorporando para mantener viva su tradición repostera.

Como novedad, tras las fiestas, este año el proyecto incluye formación en los conventos de mano de expertos para ayudar a las religiosas a continuar produciendo el resto del año. De esta forma se ofrecerán dos talleres sobre chocolates y roscón de Reyes por parte de David Verdú (Pastelería Daver) y otros sobre higiene de los alimentos y calidad por parte Laboratorios Vázquez de Ronda.

“Consumir estos productos elaborados por los conventos de clausura malagueños es una forma de valorar, conservar y perpetuar nuestro rico patrimonio gastronómico y cultural” ha afirmado la diputada María del Carmen Martínez.

El objetivo de la muestra es poner en valor la repostería tradicional elaborada en los conventos y monasterios, una labor artesanal que se mantiene gracias a la dedicación de las religiosas, depositarias de recetas transmitidas durante generaciones.

El encuentro está organizado por la Asociación Carta Malacitana, La Leonera Comunicación y Turismo de Ronda, y cuenta con el patrocinio de la Diputación de Málaga y su marca promocional ‘Sabor a Málaga’, así como del Ayuntamiento de Ronda. Colaboran además el Obispado de Málaga, la Real Hermandad del Santo Entierro de Ronda y la DOP Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga.

Conventos y Monasterios participantes

Los Conventos y Monasterios que asisten a este vento son el Convento de las Clarisas de Sta. Isabel de los Ángeles, Convento de las Carmelitas Descalzas y Convento de las Clarisas Franciscanas (Ronda), el Convento de las Monjas Carmelitas Calzadas (Cañete la Real); Convento de Sta. Clara y Convento de las Descalzas y Monasterio de la Encarnación (Antequera); Convento de Sta. María de la Encarnación (Coín), Monasterio de Ntra. Sra. de la Paz y Stma. Trinidad (Málaga capital) y el invitado dede Sevilla, Monasterio de la Purísima Concepción.

La Muestra de Repostería Conventual se ha convertido en una cita ineludible para vecinos, visitantes y amantes del patrimonio gastronómico. Cada edición atrae a miles de personas que acuden a Ronda para adquirir productos únicos, disfrutar del ambiente navideño y apoyar de forma directa a los conventos y monasterios.