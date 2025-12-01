A prisión por vender mezcla de heroína y cocaína en una vivienda del barrio rondeño de Las Peñas

La Policía Nacional ha desarticulado en Ronda un punto de venta de drogas en el barrio de Las Peñas en una operación con tres detenidos, dos hombres y una mujer a los que se atribuye un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico. Durante el registro en el inmueble, los agentes intervinieron más de una veintena de papelinas de una mezcla de heroína y cocaína, cajas de medicamentos, una balanza de precisión, un arma simulada con varios balines, una hoja de catana, un hacha y dinero en efectivo, entre otros efectos. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional para los tres investigados, que tienen 31, 44 y 58 años.

La Comisaría Provincial ha informado este lunes que el constante trasiego de personas que acudían al punto de venta de droga, el consumo de la misma en parques y zonas de ocio muy próximas al centro de la ciudad y el aumento de los delitos contra el patrimonio asociados al menudeo generó una gran alarma social. Y la investigación de la Policía Nacional, cuyos agentes del Grupo Operativo Local de la Comisaría de Ronda consiguieron situar la vivienda de este barrio de Ronda donde se vendía droga a pequeña escala.

Aprehensiones de droga

Varias incursiones discretas en el Las Peñas confirmaron "las incesantes entradas y salidas de clientes" que se aproximaban a la vivienda para adquirir sus dosis de droga. De hecho, los levantaron varias actas de aprehensión de droga e intervinieron más de una treintena de papelinas a compradores del punto de venta. Esta diligencia motivaría la solicitud de entrada y registro en el domicilio, que se llevó a cabo con efectivos de Seguridad Ciudadana, Policía Científica y Guías Caninos procedentes de la Comisaría Provincial y la Unidad de Prevención y Reacción de la Comisaría de Marbella.

La actuación permitió intervenir una veintena de papelinas de una mezcla de heroína y cocaína, conocida en el argot policial como rebujao, cajas de medicamentos, una balanza de precisión, un arma simulada y varios balines, y dinero en efectivo. Además, la Policía Nacional constató que el inmueble carecía de contador eléctrico y que permanecía enganchado a la red pública de suministro de manera ilegal.