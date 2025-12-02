Muere un hombre en un accidente entre una furgoneta y un camión en Casarabonela

Un hombre de 54 años ha muerto este martes en un accidente de tráfico entre una furgoneta y un camión en Casarabonela, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro se ha producido en la carretera A-357 sobre las 06.08 horas, cuando han colisionado por causas que se investigan los dos vehículos implicados en el kilómetro 36, entre Zalea y Carratraca.

De inmediato, al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga para liberar a la víctima atrapada, junto con Guardia Civil y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.