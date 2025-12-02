Multitudinaria concentración en el Hospital de Antequera por una sanidad "pública y de calidad"

Multitudinaria concentración este martes 2 de diciembre a las puertas del hospital de Antequera en defensa de la sanidad pública. La Plataforma Andaluza por la Mayoría Social de la Comarca de Antequera, junto con la Plataforma Sanitaria Zona Norte de Málaga, ha conseguido movilizar a cientos de vecinos de la zona -que en su mayoría se han desplazado hasta allí en autobús- para reivindicar una atención sanitaria pública, universal y de calidad.

Son ciudadanos de casi una veintena de municipios: Antequera, Cañete la Real, Teba, Campillos, Sierra de Yeguas, Alameda, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Villanueva de Algaidas, Villanueva del Trabuco, Villanueva de Tapia, Villanueva de la Concepción, Valle de Abdalajís y Casabermeja. "No están los alcaldes del PP, pero no porque no los hayamos invitado. Hace ya 20 días que enviamos a todos los Ayuntamientos una carta donde decíamos que la sanidad no era un problema de izquierdas ni de derechas, sino una lucha de todos, independientemente de nuestras ideologías".

La protesta estaba prevista desde el mes de octubre, momento en el que anunciaron como antesala la celebración de una veintena de asambleas de carácter informativo y participativo por los pueblos de la comarca. "Hemos hablado con más de 800 vecinos que nos han hecho llegar sus aportaciones. Todos coincidimos en la situación actual de la sanidad pública.

Uno de los concetrado muestra un cartel que pide "una sanidad pública y de calidad" / L.O.

Manifiesto

El secretario general de CCOO Sanidad Málaga, Juan Carlos Navas, ha sido el encargado de leer un manifiesto no sin antes destacar la situación que están viviendo actualmente "los compañeros de la sanidad privada" como consecuencia del aumento de la actividad asistencial de los centros privados, "fruto de las derivaciones y el afán lucrativo que tienen las empresas privadas y que está generando también tensión en sus condiciones laborales", ha señalado.

En el manifiesto han descrito el "deterioro progresivo" de la sanidad pública andaluza, que atraviesa "una situación crítica", especialmente en la comarca de Antequera. También han hecho referencia a la falta de inversión en profesionales y recursos materiales, "que repercute en la prestación de servicios básicos en atención primaria, como en los diagnósticos y hospitalarios".

Igualmente han señalado "el olvido" de los programas de prevención de la salud, que "se ha evidenciado estos días con la falta de atención" a los cribados de cáncer de mama. "Estos fallos ponen en riesgo la salud y vida de muchas mujeres andaluzas, generando angustia a familias enteras y cuestionando la eficacia de un programa que debería ser una garantía básica de la salud pública".

Los convocantes lamentan las ausencias de los alcaldes del PP, aunque hayan sido invitado a la movilización / L.O.

Por otro lado, han destacado que las quejas por la organización del sistema, las condiciones labores de los profesionales y el estado de las infraestructuras "están a la orden del día". Lo que, según los convocantes, tiene como consecuencia el aumento de las listas de espera, las derivaciones de la sanidad privada y como efecto colateral, el aumento de los seguros privados. "Andalucía es la quinta comunidad autónoma con menor presupuesto sanitario por habitantes del Estado, y la que tiene mayor saldo negativo de enfermeros y enfermeras".

Además, han hecho hincapié en el incremento de las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, consultas con especialistas del hospital, pruebas diagnósticas y la barrera de acceso en los servicios en atención primaria. "Han llegado también a los pacientes oncológicos y asistenciales que antes tenían garantías de tiempo de respuesta".

Entre las deficiencias más destacadas han nombrado la desigualdad en la asistencia urgente y emergente en las zonas rurales y la atención a la salud mental. Asimismo, se han referido a la pérdida de la esencia de los centros de salud, "pues en muchos casos están vacíos y sin profesionales".

Llegada de uno de los autobuses / L.O.

Por último, han acusado a la Junta de Andalucía de "abandonar el sistema sanitario", a quien han exigido un incremento significativo del presupuesto destinado a la sanidad pública, debiendo incluir mejoras retributivas de las condiciones laborales y el incremento de las plantillas para todas las categorías "para superar el colapso del sistema y que sus distintos elementos puedan desarrollar plenamente sus funciones y capacidades". Además, han reclamado un incremento de la inversión en infraestructuras y tecnologías sanitarias.

En referencia al Área Sanitaria de Antequera, han solicitado todos los recursos necesarios: desde la ampliación de especialidades en el hospital y la dotación del 061 para urgencias y emergencias, hasta la cobertura completa de las plantillas en todos los centros de salud y ambulatorios de la comarca. También han reclamado disponer de los pediatras necesarios en los municipios, con el tiempo y dedicación adecuados para atender a la población, así como la construcción y equipamiento de los centros de salud previstos y demandados en numerosas localidades.

"Nuestra salud merece la inversión económica y social necesaria para garantizar nuestra seguridad y bienestar en un territorio lleno de oportunidades que no pueden verse limitadas por la falta de servicios esenciales como el sanitario", han concluido.