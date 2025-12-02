Nómadas digitales eligen Benarrabá para teletrabajar: 24 días de estancia media y un impacto económico positivo

El municipio de Benarrabá, municipio ubicado en la Serranía de Ronda, ha recibido este año a 52 nómadas digitales procedentes de 19 países distintos de la mano de ‘Rooral’, una asociación co-living co-working que establece alianzas con pueblos ubicados en áreas despobladas para acoger a personas que quieren teletrabajar y formar parte activa de la vida local. La estancia media de estos teletrabajadores en Benarrabá ha sido de 24 días, contribuyendo a revitalizar la economía del municipio.

Base permanente

Benarrabá es la primera base permanente establecida por ‘Rooral’ para que nómadas digitales de todo el mundo puedan teletrabajar y reconectar. Por tercer año consecutivo, diferentes grupos de personas procedentes de distintos países han residido, trabajado y se han fundido con la vida del pueblo durante varias semanas. “Benarrabá tiene un entorno natural inigualable, un centro de innovación con un equipamiento maravilloso, una apuesta clara por la digitalización como herramienta para crear nuevas oportunidades, alojamientos de calidad disponibles para que los nómadas digitales residan durante su estancia y, sobre todo, una comunidad de vecinos muy abierta y acogedora”, indicó Juan Barbed, responsable de ‘Rooral’.

Nómadas digitales en Benarrabá. / l.o.

Por lo tanto, en colaboración con el Ayuntamiento de Benarrabá y la comunidad local, ‘Rooral’ se encarga de organizar todo lo necesario para que la gente pueda teletrabajar y sentir que forma parte de la vida de un pueblo: espacio co-working, alojamiento y actividades socioculturales para convivir e integrarse en la identidad cultural del municipio, disfrutar de su gastronomía y descubrir su entorno natural.

Volver en un futuro

Como explicó Barbed, “para personas que normalmente viven en grandes ciudades de todo el mundo, venir a Benarrabá es una experiencia que les sorprende muy gratamente, sobre todo por la cercanía y hospitalidad de los vecinos, con lo que sienten un calor humano que es complicado percibir en grandes ciudades. Se genera con ello un vínculo emocional difícil de olvidar y el deseo de muchos de ellos de volver a Benarrabá en un futuro”.

Otra pieza clave de la asociación ‘Rooral’ es que los teletrabajadores aportan en muchas ocasiones a la dinamización del territorio. En este sentido, y a modo de ejemplo, un artista ha pintado retratos de 45 vecinos y vecinas de Benarrabá, se ha grabado un documental sonoro del municipio o se ha creado un mapa con los puntos singulares y de interés del pueblo, entre otras iniciativas. Además, se han organizado distintas actividades en las que los nómadas digitales han contribuido con su talento y habilidades a potenciar la innovación y el emprendimiento rural en la comarca.