Nuevo paso para el desdoblamiento de la A-404 entre Alhaurín de la Torre y la autovía

Las obras de desdoblamiento de la carretera A-404 entre Alhaurín de la Torre y la autovía A-7, que acabarán con los atascos en la salida del municipio, sobre todo en horas punta, están cada vez más cerca.

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha dado un nuevo paso con el levantamiento del acta de ocupación de los terrenos afectados por las obras para duplicar el número de carriles en la A-404 entre la rotonda del Encuentro y el acceso a la autovía A-7.

Se trata de un paso administrativo más dentro de las obras que acometerá la Junta de Andalucía para erradicar los atascos que afectaban cada día a miles de conductores, que querían acceder a la hiperrronda, sobre todo en horas punta.

De esta manera, la Consejería de Fomento ocupa legalmente los terrenos expropiados para acometer las obras mediante la construcción de dos carriles BUS/VAO (uno por sentido) para autobuses y vehículos de alta frecuentación.

En amarillo, el nuevo vial de acceso a la hiperronda que entra en servicio el lunes en Alhaurín de la Torre.. / L.O.

Nuevo enlace

Mientras se acomete desdoblamiento, cuyas obras tienen un plazo de ejecución de 36 meses, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con ayuda de la Diputación, ha abierto un nuevo enlace a la autovía a través de un nuevo vial al norte de la avenida de Santa Clara y una rotonda en la carretera de Churriana.

Este nuevo enlace se abrió al tráfico la semana pasada y beneficia especialmente a quienes viven en Santa Clara, Tabico Alto, Casas Blancas, El Lagar, Vaguada de la Sierra y Retamar, o proceden de Churriana.

Valoración

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova (PP), ha afirmado que la entrada en servicio del nuevo enlace ha sido un "éxito".

Villanova ha añadido que los beneficios de esta alternativa y sus efectos positivos para la movilidad en Alhaurín de la Torre "son evidentes", especialmente por las mañanas y en las salidas, ya que los atascos y retenciones prácticamente han desaparecido.

La Junta va a ampliar 2,2 kilómetros de la A-404 mediante un carril BUS/VAO por sentido. / L.O.

Desdoblamiento

Aun así, la solución definitiva para erradicar las retenciones en horas punta será el desdoblamiento de la A-404 cuyos terrenos ya han sido expropiados y desde este martes ya se pueden ocupar para acometer las obras.

Los trabajos consistirán en la construcción de dos carriles entre los puntos kilométricos 22+300 y 24+600, al norte de los ya existentes, con un presupuesto de 8,8 millones de euros, aunque el coste se eleva a 10,2 millones con la expropiación de los terrenos.

La Junta también está evaluando las 11 ofertas presentadas para la asistencia técnica a la dirección facultativa para el control y vigilancia de estas obras, que salieron a concurso por 576.078,58 de euros.