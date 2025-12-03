Así es Libella: la nueva promoción de Aedas Homes en Estepona, en la zona de Australy

La promotora inmobiliaria Aedas Homes ha puesto en marcha un nuevo barrio en el municipio de Estepona con la entrega de las viviendas de su nueva promoción, Libella.

Se trata de la primera promoción de viviendas que se va a construir en Australy, un nuevo barrio residencial que ya va tomando forma junto al parque Selwo Aventura en Estepona.

La primera promoción de esta nueva zona residencial está compuesta por 67 viviendas de las cuales tan sólo quedan cinco disponibles que se esperan comercializar muy pronto.

La promoción Libella de Aedas Homes pone en marcha Australy, una nueva zona residencial en Estepona. / L.O.

Libella

La primera promoción de Australy está compuesta por viviendas de 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero. Se trata de viviendas de muy diversas tipologías. Hay viviendas en altura con grandes terrazas; dúplex con vistas; áticos con solárium que garantizan una vista panorámica; y bajos con jardín.

Además, según la tipología, algunas viviendas también disponen de piscina o jacuzzi.

Las viviendas de la promoción Libella de Aedas Homes cuentan con amplias terrrazas. / L.O.

Zonas comunes

Esta nueva promoción de Aedas Homes cuenta con amplias zonas comunes con piscina, aparcamiento para bicicletas y el acceso a la exclusiva Casa Club con spa, gimnasio, sala comunitaria y espacios exteriores.

Todo ello en una urbanización cerrada con la máxima privacidad y seguridad al contar con un circuito de cámaras de control perimetral, según destaca la gerente de Promociones de AEDAS Homes en Costa del Sol, Paula Algarra.

La promoción Libella de Aedas Homes cuenta con amplias zonas comunes. / L.O.

Nueva zona residencial

La entrega de la promoción Libella supone la consolidación de este nuevo sector residencial en la Costa del Sol, según explica Paula Algarra, que define Libella como un "proyecto diferencial en la zona, tanto por su diseño arquitectónico como su propuesta de valor".

Algarra afirma que la promoción destaca por la alta calidad de las viviendas, la fachada única y la ubicación estratégica en un nuevo sector residencial en un entorno natural a 10 minutos del centro de Estepona y de sus playas, con excelentes comunicaciones con el aeropuerto de Málaga, Marbella y Gibraltar.

Aedas Homes

Con esta nueva promoción, Aedas Homes consolida su compromiso en la construcción de viviendas de alta calidad en la Costa del Sol.

Aedas Homes dispone de una cartera de suelo en gestión para desarrollar más de 20.000 viviendas en 24 provincias y más de 80 municipios de la zona Centro, Cataluña y Aragón, Levante y Baleares, Andalucía, Canarias y la zona Norte.