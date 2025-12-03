Seguridad
Alhaurín de la Torre y Cártama tendrán nuevos acuartelamientos de la Guardia Civil
El Gobierno destina 262,8 millones de euros para renovar y construir instalaciones de Policía y Guardia Civil hasta 2029, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética de los edificios
El Gobierno ha aprobado este martes un importe de 262,8 millones de euros para 130 obras en comisarías de Policía y cuarteles de la Guardia Civil programadas hasta 2029, financiadas con cargo al presupuesto ordinario del Ministerio del Interior.
Se trata de obras para la construcción, reforma, mejora, ampliación, rehabilitación o mejora de la eficacia energética de infraestructuras policiales ya programadas y cuyos proyectos, una vez considerados ‘de interés público’, podrán ser tramitados por la vía especial prevista en la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas.
Entre ellas, la Dirección General de la Guardia Civil impulsará la construcción de nuevos acuartelamientos en Alhaurín de la Torre y Cártama.
Y la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (Giese), organismo autónomo dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, asume seis proyectos entre los que destacan nuevos acuartelamientos de la Guardia Civil en Mijas y la ciudad de Málaga.
