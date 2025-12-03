Alhaurín de la Torre: el nuevo enlace con la hiperronda (A-7) disminuye los atascos matinales

No se han erradicado del todo, pero ya no son las interminables colas de coches parados durante casi una hora para poder salir de Alhaurín de la Torre hacia la autovía A-7.

La apertura al tráfico del nuevo vial de enlace con la hiperronda construido por la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, a través de Tabico Bajo, han reducido de manera sensible las grandes retenciones que se formaban todas las mañanas para salir de Alhaurín y coger la autovía.

Un recorrido en el que antes se tardaban unos 45 minutos ahora se puede hacer en menos de diez, a partir de las ocho y cuarto de la mañana.

En horas punta, entre las siete y media y las ocho y media de la mañana, se siguen produciendo importantes retenciones pero los atascos en los que veían envueltos los conductores durante una hora para poder salir del municipio se han reducido prácticamente a la mitad, según fuentes municipales.

El nuevo vial por Tabico ha descongestionado la A-404 hacia la autovía. / L.O.

Satisfacción

"No queremos ser triunfalistas, porque los atascos se siguen produciendo entre las siete y las ocho de la mañana, pero a partir de esa hora el tráfico mejora bastante, en relación a la situación anterior" afirman.

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova (PP), califica de "éxito" la entrada en funcionamiento del nuevo enlace con la hiperronda que entró en funcionamiento la pasada semana.

Villanova afirma que los beneficios de esta alternativa y sus efectos positivos para la movilidad en Alhaurín de la Torre son evidentes, especialmente por las mañanas y en las salidas, ya que "los atascos y retenciones prácticamente han desaparecido".

En amarillo, el nuevo vial de acceso a la hiperronda que entra en servicio el lunes en Alhaurín de la Torre. / L.O.

Nuevo vial

El pasado mes de junio se construyó un vial desde la glorieta sobre el arroyo Ramírez, a través de la zona de Tabico bajo, pasando por el extremo norte de la avenida de Santa Clara, hasta la carretera A-404 (carretera de Churriana), a la altura de Cortijo Blanco, bajo el viaducto de la A-7.

Este vial cuenta con dos calzadas separadas por una mediana, que en algunos tramos incluye acerado y carril bici.

El pasado lunes 26 de noviembre se completó este nuevo enlace con la construcción de una gran glorieta en la carretera de Churriana que enlaza ese vial con la variante de la A-404, bajo la autovía del Mediterráneo, y permite acceder a la A-7.

Este vial beneficia especialmente a quienes viven en Santa Clara, Tabico Alto, Casas Blancas, El Lagar, Vaguada de la Sierra y Retamar, y contribuye a descongestionar la A-404, entre la rotonda del Encuentro y la autovía, por donde circulan más de 26.000 vehículos cada día.

La Junta va a ampliar 2,2 kilómetros de la A-404 mediante un carril BUS/VAO por sentido. / L.O.

Desdoblamiento

No obstante entre las siete y las ocho de la mañana se siguen formando retenciones, sobre todo en el último tramo de la A-404 antes de llegar a la autovía, por lo que el Consistorio espera que la mesa de contratación de la Consejería de Fomento termine de valorar las 26 ofertas recibidas para ejecutar cuanto antes las obras del desdoblamiento de la carretera A-404, entre la rotonda del Encuentro y la autovía.

Las obras, que durarán 36 meses, suponen la construcción de sendos carriles BUS/VAO para autobuses y vehículos de alta frecuentación, uno por sentido, con una inversión de 8,8 millones de euros, a lo largo de 2,2 kilómetros de la A-404, entre la rotonda del Encuentro y la autovía.