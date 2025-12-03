Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Guardia Civil rescata a una persona en Alhaurín de la Torre que quedó atrapada en el Pico Jabalcuza

La víctima, que pretendía subir al Pico Jabalcuza, se vio atrapada y tuvo que ser rescatada por el GREIM de la Guardia Civil, sin requerir asistencia médica

Momento del rescate en el Pico Jabalcuza (Alhaurín)

La Opinión

El Grupo de Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, con base en Álora, ha rescatado este miércoles a una persona que había quedado enriscada en el Pico Jabalcuza, en el término municipal de Alhaurín de la Torre, según ha informado la Benemérita.

El rescate ocurrió a las 5.40 horas, cuando esta persona pretendía subir al pico para ver amanecer. Al verse atrapado, esta persona llamó al 112, que alertó a la Guardia Civil. Emergencias activó al GREIM y le facilitó las coordenadas que había aportado la víctim y los agentes lograron su rescate al acompañarlo durante el descenso hasta el lugar donde tenía su vehículo. Por suerte, la víctima del rescate no ha necesitado asistencia sanitaria.

