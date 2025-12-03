La Junta de Andalucía solicita al Gobierno la cesión del tramo de carretera entre el Romeral y la A-45 para su arreglo "inmediato"

La Junta de Andalucía se ha comprometido a asumir la titularidad y a arreglar el tramo de carretera de la A-7282 que conecta la rotonda de El Romeral con la A-45 y que actualmente es de propiedad estatal.

Son concretamente 1,8 kilómetros de vial- entre los puntos kilométricos 7 y 9- que se encuentran en un estado deplorable y de deterioro progresivo, con baches y socavones de varios metros de longitud que ponen en peligro la seguridad de los cientos y miles de usuarios que circulan cada día por ella.

Según ha confirmado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, en respuesta a una pregunta parlamentaria de José Ramón Carmona (PP), el director general de carreteras de la Junta de Andalucía remitió en el día de ayer una carta al Ministerio solicitando la cesión de la carretera al Gobierno andaluz, con el fin de poder ejecutar las obras "inmediatamente".

Como ha recordado Díaz, esta carretera también da acceso al Parque Empresarial, "esencial para la logística y economía de la comarca", por lo que esta situación también "está restando competitividad" al área estratégica de Antequera. "Antequera es hoy un nodo logístico de primer orden, cada día transitan muchísimos vehículos pesados por sus carreteras y a esto hay que darle una solución. Vamos a arreglar la carretera en cuanto el Gobierno de España nos ceda la titularidad. No cerramos los ojos, no echamos balones fuera, porque este Gobierno es serio, responsable y da respuesta a los antequeranos y a las antequeranas", ha subrayado.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, / L.O.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible es conocedor de la situación desde febrero, aunque el propio ministro, Óscar Puente, afirmó a través de sus redes sociales que la competencia corresponde a la Junta de Andalucía, hecho que ya han desmentido en varias ocasiones.

Esta situación ha sido motivo de debate entre PP y PSOE en los últimos meses. "Esto no es un malentendido técnico, es una afirmación rotundamente falsa. Ese tramo sigue siendo de titularidad estatal. Fue el propio Gobierno de España quien ejecutó las expropiaciones y las obras de desdoblamiento en el año 2006. Es imposible que acometa ningún tipo de obra si la carretera no es de su titularidad. Negarlo no es un error, es mentir a los antequeranos", ha reprochado la consejera.

El propio Ayuntamiento de Antequera elevó en su día el asunto al Defensor del Pueblo.