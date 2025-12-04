¿Qué alternativas propone Acuaes para construir la depuradora de Benaoján y Montejaque?

La sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) ha presentado este jueves en el Ayuntamiento de Benaoján cinco alternativas para elegir el lugar idóneo para construir una depuradora para los municipios de Benaoján y Montejaque.

Acuaes cumple así el mandato del Ministerio para la Transición Ecológica que obligó a la sociedad estatal a elaborar un estudio más exhaustivo sobre el impacto que la construcción de la infraestructura tendría sobre el terreno y los costes de producción, tras el fuerte rechazo de vecinos y asociaciones ecologistas sobre los emplazamientos planteados hasta ahora.

Y es que tal y como denuncian asociaciones como Silvema, Acuaes tiene que tener en cuenta que todo el término municipal de Montejaque y el 60% del territorio de Benaoján se encuentran dentro del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, catalogado a su vez, como Zona de Especial de Conservación, Zona de Especial Protección para las Aves y Reserva de la Biosfera.

Los ecologistas denunciaron que dos de las propuestas podían afectar a la Cueva del Gato. / L.O.

Rechazo

Los emplazamientos propuestos hasta ahora han provocado un fuerte rechazo en la zona porque contemplaban la depuradora dentro del parque natural de la Sierra de Grazalema y algunos de ellos podía afectar incluso a la Cueva del Gato, según han denunciado asociaciones ecologistas.

Para Juan Terroba, de Silvema, insisten en construir la depuradora en zonas de alto valor ecológico dentro del parque cuando pueden construirla en otras zonas de menor valor o fuera del parque natural.

Según Terroba, la última alternativa elegida por Acuaes suponía la tala de 147 encinas y quejigales centenarios y salvar un desnivel de 200 metros desde Montejaque y de 100 metros hasta la depuradora (y después bombearlas aguas arriba) con el consiguiente coste energético durante los 20 o 30 años de vida de las instalaciones.

Alternativas propuestas por Acuaes para la depuradora de Benaoján y Montejaque. / L.O.

Alternativas

A instancias del ministerio, Acuaes se ha reunido con representantes políticos, colectivos vecinales y ecologistas de Benaoján y Montejaque para exponerles las posibles alternativas para construir las instalaciones necesarias para depurar las aguas residuales de estos dos municipios de la cuenca alta del río Guadiaro.

La presidenta de Acuaes, María Rosa Cobo, ha planteado los resultados del estudio sobre las posibles localizaciones para construir una instalación para depurar las aguas, como exige la ley, con cinco posibles ubicaciones.

Las alternativas se han planteado tras considerar 18 parámetros como la distancia a los núcleos de población, el impacto visual, el riesgo de inundación, la eficiencia energética y la viabilidad técnica. También se ha tenido en cuenta la protección de los recursos naturales, la morfología del terreno, la presencia de espacios naturales protegidos, de hábitats de interés comunitario, bienes culturales y las masas de agua superficiales y subterráneas, dada la elevada importancia ecológica, cultural y paisajística del ámbito de actuación.

Acuaes ha escuchado las consideraciones que los distintos colectivos les han trasladado sobre estas cinco alternativas y les ha dado una semana de plazo para que presenten por escrito sus alegaciones; unas alegaciones que afirma que tendrá en cuenta en el análisis comparativo que elaborará para elegir el lugar idóneo para construir la depuradora desde el punto de vista técnico, ambiental, social y económico.

Sorpresa

Las asociaciones ecologistas no han querido pronunciarse sobre la idoneidad de las alternativas planteadas por Acuaes hasta estudiar detenidamente toda la documentación sobre cada una de las propuestas que la sociedad estatal ha quedado en enviarles este viernes por correo, con el fin de analizar no sólo el emplazamiento sino otras variables importantes como los costes de mantenimiento de las instalaciones.

No obstante, representantes de Silvema han mostrado su sorpresa porque entre las propuestas se mantiene la localización contra la que tanto luchó la organización ecologista ya que plantea la construcción de la depuradora en una zona de alto valor ecológico y supondría la tala de numerosos árboles centenarios. "No entendemos por qué insisten en construirla ahí", afirman.

Acuaes ha planteado construir la depuradora en cinco zonas: la zona 1 sería en Las Dehesillas, junto a la carretera de Ronda; la zona 2, entre Montejaque y Benaoján, concretamente en una zona cercana al cementerio de Benaoján; la zona 3 sería entre la carretera y el paraje conocido como las Cuevas de Pepe; la zona 4 en la zona de Las Viñas y la zona 5 en La Dehesa, justo la que encendió la mecha entre los colectivos ecologistas por su elevado impacto sobre el parque natural de la Sierra de Grazalema.

Desde ACUAES se ha insistido en la necesidad de llevar a cabo esta actuación y completar las obras que sí se han podido ejecutar en Arriate, Jimera de Líbar y Cortes de la Frontera (incluida la entidad local El Colmenar), en virtud del convenio de colaboración suscrito el 23 de diciembre de 2021 entre la sociedad mercantil estatal, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, el Consorcio Provincial de Aguas de Málaga y los Ayuntamientos.

Las obras de la depuradora de Benaoján y Montejaque forman parte de una orden de diciembre de 2018, por la cual el Ministerio de Transición Ecológica encargó a Acuaes la redacción del proyecto para la construcción de las infraestructuras necesarias para que los municipios de Arriate, Benaoján - Montejaque, Jimera de Líbar y Cortes de la frontera, pertenecientes a la cuenca del río Guadiaro, depurasen sus aguas residuales en cumplimiento de la normativa europea.