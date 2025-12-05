La Fiesta de la Zanahoria Morá de Cuevas Bajas incluirá mercado artesanal, actividades y degustaciones gastronómicas

Cuevas Bajas espera este domingo 10.000 visitantes a su XXI Fiesta de la Zanahoria Morá para la que ha organizado actividades para todas las edades. El municipio cueveño es uno de los últimos reductos de producción de esta hortaliza, de la que produce unos 300.000 kilos anuales que, en su mayoría, se exportan al exterior.

Para impulsar su consumo en la provincia, en 2024 comenzó la elaboración del ‘Recetario de la Zanahoria Morá’, con recetas del chef Rubén Antón y de Irene Galindo, la instagramer GastroViajera.

La Fiesta de la Zanahoria Morá, con 21 años de trayectoria, se ha reinventado para convertirse en un vehículo que ayude a los más pequeños a conocer las tradiciones de su municipio.

Pregonero

El pregonero de la fiesta de este año será Alejandro Navarro, alcalde de Torrejón de Ardoz, municipio madrileño al que numerosos vecinos de Cuevas Bajas emigraron en los años 50. Muchos de ellos se han convertido en importantes empresarios y mantienen una estrecha relación con Cuevas Bajas.

Cuevas de San Marcos produce unos 300.000 kilos anuales de zanahoria morá / Amanda Pinto

Precisamente, el pasado mes de julio tuvo lugar en Torrejón de Ardoz el I Encuentro Remanece, donde se unieron distintas generaciones enlazadas genealógicamente. Por esas fechas comenzó el rodaje del documental ‘Remanece’, con testimonios de los emigrados a la localidad torrejonera. El documental será estrenado el 18 de enero en Torrejón de Ardoz.

Tras el pregón, se descubrirá un panel sobre la futura plaza de Torrejón de Ardoz, que dotará al centro histórico de Cuevas Bajas de un nuevo acceso para vehículos, aparcamientos, dependencias municipales y un gran espacio peatonal.

Mercado artesanal

Este domingo, vecinos y visitantes podrán disfrutar del mercado artesanal y agroalimentario, donde adquirir zanahorias morás y los molletes moraos. Habrá actividades infantiles, musicales y gastronómicas como la degustación gratuita de migas con zanahoria morá y de resoli, así como un showcooking del restaurante Arxiduna.

El grupo musical Los Tirantitos actuará a las 14.30 horas, seguidos por Somos del Sur, y el colofón lo pondrán a las 18.00 horas las zambombás de villancicos de Silverio Soto y Semblanza Navideña.

Una obra pictórica de la artista italiana Daniela Miazzo, autora también de los murales de Cuevas Bajas, será el motivo principal de las camisetas y tazas de este año, con lugares y personajes emblemáticos de Cuevas bajas y de Torrejón.