Fiestas
La Fiesta de la Zanahoria Morá de Cuevas Bajas incluirá mercado artesanal, actividades y degustaciones gastronómicas
La Fiesta de la Zanahoria Morá de Cuevas Bajas, que cumple 21 años, incluirá un mercado artesanal, actividades infantiles, música en directo y degustaciones gratuitas de migas y resoli para vecinos y visitantes
Cuevas Bajas espera este domingo 10.000 visitantes a su XXI Fiesta de la Zanahoria Morá para la que ha organizado actividades para todas las edades. El municipio cueveño es uno de los últimos reductos de producción de esta hortaliza, de la que produce unos 300.000 kilos anuales que, en su mayoría, se exportan al exterior.
Para impulsar su consumo en la provincia, en 2024 comenzó la elaboración del ‘Recetario de la Zanahoria Morá’, con recetas del chef Rubén Antón y de Irene Galindo, la instagramer GastroViajera.
La Fiesta de la Zanahoria Morá, con 21 años de trayectoria, se ha reinventado para convertirse en un vehículo que ayude a los más pequeños a conocer las tradiciones de su municipio.
Pregonero
El pregonero de la fiesta de este año será Alejandro Navarro, alcalde de Torrejón de Ardoz, municipio madrileño al que numerosos vecinos de Cuevas Bajas emigraron en los años 50. Muchos de ellos se han convertido en importantes empresarios y mantienen una estrecha relación con Cuevas Bajas.
Precisamente, el pasado mes de julio tuvo lugar en Torrejón de Ardoz el I Encuentro Remanece, donde se unieron distintas generaciones enlazadas genealógicamente. Por esas fechas comenzó el rodaje del documental ‘Remanece’, con testimonios de los emigrados a la localidad torrejonera. El documental será estrenado el 18 de enero en Torrejón de Ardoz.
Tras el pregón, se descubrirá un panel sobre la futura plaza de Torrejón de Ardoz, que dotará al centro histórico de Cuevas Bajas de un nuevo acceso para vehículos, aparcamientos, dependencias municipales y un gran espacio peatonal.
Mercado artesanal
Este domingo, vecinos y visitantes podrán disfrutar del mercado artesanal y agroalimentario, donde adquirir zanahorias morás y los molletes moraos. Habrá actividades infantiles, musicales y gastronómicas como la degustación gratuita de migas con zanahoria morá y de resoli, así como un showcooking del restaurante Arxiduna.
El grupo musical Los Tirantitos actuará a las 14.30 horas, seguidos por Somos del Sur, y el colofón lo pondrán a las 18.00 horas las zambombás de villancicos de Silverio Soto y Semblanza Navideña.
Una obra pictórica de la artista italiana Daniela Miazzo, autora también de los murales de Cuevas Bajas, será el motivo principal de las camisetas y tazas de este año, con lugares y personajes emblemáticos de Cuevas bajas y de Torrejón.
Suscríbete para seguir leyendo
- Abre sus puertas en Málaga el parque urbano más grande de Andalucía: con zonas infantiles, senderos y un gran lago
- El restaurante navideño más bonito de Andalucía está en Málaga: con luces, chimeneas y un ambiente mágico
- La aldea navideña de Málaga que parece sacada de Laponia: con atracciones, talleres y espectáculos
- Así es el restaurante de Málaga que ha elegido Eugenia Martínez de Irujo para celebrar su cumpleaños
- Una gasolinera-lavadero a 12 metros de las casas provoca el rechazo de los vecinos de Los Rosales en Churriana
- El nuevo parque navideño de Málaga con la pista de hielo más grande de Andalucía
- José Luis Joyero cierra sus puertas el 10 de enero y tiene el 40% de descuento en todas sus joyas
- Alhaurín de la Torre: el nuevo enlace con la hiperronda (A-7) disminuye los atascos matinales