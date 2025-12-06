Rincón de la Victoria contará con 13,2 millones de euros para inversiones en 2026

El equipo de gobierno de Rincón de la Victoria llevará a pleno el 18 de diciembre los presupuestos de 2026, que prevé 60,43 millones de euros en ingresos y 59,81 millones en gastos, lo que supone un incremento del 5,58% respecto a 2025 y un superávit de 621.000 euros.

Así lo ha anunciado el alcalde rinconero, Francisco Salado, que ha presentado las cuentas para el próximo año junto al edil de Hacienda, Antonio Fernández (PP).

Salado ha subrayado que estas cuentas «permiten invertir más, mejorar los servicios públicos, avanzar en proyectos estratégicos y seguir reduciendo la deuda». «Con menos hacemos más», ha añadido el regidor, quien ha destacado la captación de recursos externos para incrementar las inversiones.

Rincón contará el próximo año con 13,2 millones de euros gracias a los fondos externos otras administraciones como la Diputación de Málaga, la Junta de Andalucía, fondos europeos y el contrato de gestión del agua.

Salado ha explicado que a pesar de que sólo cuentan con 1,09 millones de euros de recursos propios, el Consistorio contará el próximo año con en 13,2 millones de euros para inversiones, la mayoría de ellas para reforzar los servicios públicos.

Inversiones destacadas

Entre ellas destacan: el Museo de Benagalbón con 326.000 euros; el acondicionamiento del puente del río Totalán con 410.287 euros, la recuperación del Castillón con 719.000 euros; el Parque periurbano de Torre de Benagalbón y Nodo de Lo Cea El arrecife azul, con 8,9 millones (fondos europeos).

Asimismo se incluyen mejoras en infraestructuras de agua (Hidralia) con 350.000 euros; la renovación del alumbrado público con un crédito blanco de la Junta de Andalucía de 558.000 euros, y el nuevo pabellón de Torre de Benagalbón con 1 millón de euros de Diputación.

El nuevo presupuesto contempla un aumento de 3,8 millones de euros para incrementar las partidas de gasto corriente en el transporte público urbano e interurbano con un millón de euros; Parques y Jardines con 682.390 euros; la limpieza viaria y recogida de residuos con 1,2 millones de euros, y el bienestar social y ayuda a domicilio con 828.389 euros.

Nuevo centro de salud

El alcalde ha recordado que en 2026 comenzarán las obras del nuevo centro de salud de Rincón de la Victoria, un proyecto de la Junta de Andalucía dotado con 15 millones de euros y un plazo de ejecución de 22 meses. «El Ayuntamiento ha cedido una parcela de 4.000 metros cuadrados en Huerta Julián, además de financiar la redacción del proyecto por valor de 300.000 euros», ha explicado.

Los presupuestos incrementan las ayudas al tercer sector, entidades locales y al tejido cultural y deportivo, con 643.500 euros para asociaciones y colectivos sociales (+0,5%); 237.500 euros para entidades culturales (+18,5%), y 300.000 euros para clubes deportivos (+81%).

El concejal de Hacienda ha destacado que la deuda de 71 millones en 2024 se reducirá a finales de 2025 a 45 millones sin dejar de invertir y sin subir impuestos.