Turismo
Alpandeire habilitará un área para autocaravanas con vistas al Valle del Genal
El proyecto del Ayuntamiento de Alpandeire, en fase de aprobación, incluirá nivelación del terreno, tomas de agua y arquetas para aguas residuales, impulsando el turismo
Alpandeire habilitará un área para autocaravanas, infraestructura turística que se ubicará a las afueras del casco urbano, en el entorno del ‘Cerrejón’, donde también se sitúa la piscina municipal y el Centro de Interpretación de Fray Leopoldo. Además, desde este punto se observan unas bonitas vistas panorámicas del Valle del Genal.
Según ha indicado el Ayuntamiento de Alpandeire, los trabajos consistirán principalmente en el nivelado y adecuación del terreno, la habilitación de tomas de agua potable, la instalación de arquetas para el vaciado de aguas residuales y la construcción de un muro lateral, entre otras labores.
El proyecto, que se encuentra en fase de aprobación provisional, dispone de un presupuesto cercano a los 30.000 euros financiado en el marco del Plan de Cooperación Municipal de la Junta de Andalucía. Anteriormente el Consistorio ha realizado trabajos de acondicionamiento del entorno del ‘Cerrejón’ que han permitido la recuperación de una antigua era empedrada, la construcción de un gran muro, la adecuación del terreno para diferentes usos, así como la limpieza y desbroce del entorno natural que rodea al ‘Cerrejón’ con la finalidad de favorecer el mantenimiento y la regeneración del monte.
El Ayuntamiento de Alpandeire quiere así impulsar el turismo en el municipio y la comarca configurando un nuevo espacio que atraiga a visitantes nacionales e internacionales, lo que también sería beneficioso para la economía y los establecimientos.
