Genalguacil acondiciona el camino de ‘Cueva de Vaque’

Genalguacil está desarrollando el proyecto de acondicionamiento del camino ‘Cueva de Vaque-Paraje de la Sierra’. El Ayuntamiento ha explicado que los trabajos están consistiendo fundamentalmente en la nivelación y el acondicionamiento del carril en un tramo de alrededor de un kilómetro desde su inicio en la carretera MA-8302.

Además, se está procediendo a la construcción de muros de escollera y a la mejora del paso del arroyo ‘Cueva de Vaque’. Todo ello contribuirá a reparar los daños causados en el camino por las fuertes lluvias de los meses de febrero y marzo, garantizando un tránsito seguro de vehículos.

Es la segunda actuación que se efectúa en el camino ‘Cueva de Vaque-Paraje de la Sierra’ en los últimos / L.O.

El proyecto dispone de un presupuesto de unos 100.000 euros. La actuación está enmarcada en el Plan Itinere Rural financiado con Fondos FEADER.

Esta es segunda actuación que se efectúa en el camino ‘Cueva de Vaque-Paraje de la Sierra’ en los últimos tiempos, ya que el carril también fue objeto de mejoras a través de una línea de ayudas destinadas a paliar los daños ocasionados por el gran incendio que asoló buena parte de Sierra Bermeja en septiembre de 2021.