Obras

Genalguacil acondiciona el camino de ‘Cueva de Vaque’

El Ayuntamiento de Genalguacil acondiciona el camino que quedó dañado por las lluvias de febrero y marzo

Construcción de muros de escollera y del paso del arroyo ‘Cueva de Vaque / L.O.

Celia Paredes

Genalguacil

Genalguacil está desarrollando el proyecto de acondicionamiento del camino ‘Cueva de Vaque-Paraje de la Sierra’. El Ayuntamiento ha explicado que los trabajos están consistiendo fundamentalmente en la nivelación y el acondicionamiento del carril en un tramo de alrededor de un kilómetro desde su inicio en la carretera MA-8302.

Además, se está procediendo a la construcción de muros de escollera y a la mejora del paso del arroyo ‘Cueva de Vaque’. Todo ello contribuirá a reparar los daños causados en el camino por las fuertes lluvias de los meses de febrero y marzo, garantizando un tránsito seguro de vehículos.

Es la segunda actuación que se efectúa en el camino ‘Cueva de Vaque-Paraje de la Sierra’ en los últimos / L.O.

El proyecto dispone de un presupuesto de unos 100.000 euros. La actuación está enmarcada en el Plan Itinere Rural financiado con Fondos FEADER.

Noticias relacionadas y más

Esta es segunda actuación que se efectúa en el camino ‘Cueva de Vaque-Paraje de la Sierra’ en los últimos tiempos, ya que el carril también fue objeto de mejoras a través de una línea de ayudas destinadas a paliar los daños ocasionados por el gran incendio que asoló buena parte de Sierra Bermeja en septiembre de 2021.

TEMAS

