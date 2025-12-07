Tolox conmemora el 75º aniversario de la Virgen de los Dolores

Tolox, la localidad termal del parque natural de la Sierra de las Nieves, celebra este puente de diciembre coincidiendo con la celebración de la festividad de la Inmaculada Concepción el 75º aniversario de la bendición de la Virgen de los Dolores, una efeméride muy especial para los devotos y para la Hermandad del Santísimo, San Roque y Virgen de los Dolores, que ha organizado un programa de actos conmemorativos.

Los actos comenzarán este lunes, 8 de diciembre. día en el que la Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel de Tolox permanecerá abierta, desde las 10.00 horas, para la veneración de la imagen de la Virgen de los Dolores, coincidiendo con el 75º aniversario de su llegada al municipio.

La imagen de la Virgen de los Dolores, de rasgos dulces, es obra del imaginero sevillano Sebastián Santos que también será homenajeado en estos días.

A las 11.00 horas se celebrará la solemne eucaristía en honor a Nuestra Señora de los Dolores. La misa estará presidida por el párroco Juan Manuel Caracuel Merchán, que tomó posesión de las parroquias de San Miguel de Tolox, Santa Ana de Alozaina y Santiago en Casarabonela el pasasdo mes de septiembre.

La eucaristía contará con una exaltación a cargo del toloxeño José María Vera, un gran conocedor y divulgador de la Semana Santa de Málaga. Vera ha pronunciado una gran variedad de pregones en la capital y en diferentes pueblos de la provincia. Colaborador de La Opinión de Málaga y de otros medios de comunicación, entre emisoras de radio, revistas especializadas como La Saeta o La Doble Curva, y cadenas de televisión, José María Vera ha divulgado la Semana Santa de Málaga y las tradiciones de Tolox, donde se crió, especialmente la festividad del patrón toloxeño, San Roque, del que es portador y participa activamente en su famosa ‘cohetá’.

El sacerdote Espinosa y el fraile Capuchino Juan de Ardales junto a dos niños, con la imagen de la Virgen. / L.O.

«El sacerdote de Tolox, el padre Espinosa tenia un fuerte vínculo con fray Juan de Ardales, que era un padre capuchino, este a su vez tenía una buena relación con el imaginero Sebastián Santos, un artista destacado de la primera mitad del siglo a quien se le encarga la talla de la Virgen de los Dolores. El fraile era confesor del imaginero y según lo que he podido investigar, todo apunta, a que Santos le regala la imagen a fray Juan y este la trae a la parroquia de San Miguel. En la talla se puede leer que está realizada en Sevilla en 1950 bajo la dirección del padre Juan de Ardales», cuenta José María Vera, pregonero de este aniversario.

Tras el acto, los fieles podrán participar en un besamanos a la Santísima Virgen.

Pero los actos no terminan ahí. El viernes 19 de diciembre se celebrará la eucaristía de la Esperanza, prevista a las 18.00 horas y presidida también por el reverendo Caracuel Merchán en la parroquia de San Miguel .

Posteriormente, a las 18.30 horas, tendrá lugar un solemne rosario vespertino por las calles de Tolox, en el que la imagen de la Virgen de los Dolores recorrerá un amplio itinerario acompañada por la Escuela Municipal de Música de Tolox.

El recorrido incluye las sinuosas y estrechas calles de esta villa desde la iglesia de San Miguel hacia García Rey, plaza Alta, Ancha, Chorruelo, Chopo, Ancha, San Cristóbal, Travesía de San Cristóbal, Balcón de San Cristóbal, Río Verde, plaza Alta, García Rey y regreso a su templo.