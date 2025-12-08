Antequera dedica una calle en honor a María Corina, Premio Nobel de la Paz

Antequera inaugurará este martes 9 de diciembre una calle en honor a María Corina Machado, líder opositora venezolana, próximo Premio Nobel de la Paz y «la heroína venezolana que lleva la libertad y la bandera de la democracia en un país que desgraciadamente está azotado por la dictadura», ha subrayado el alcalde, Manolo Barón.

El nombramiento tendrá lugar a las cinco de la tarde en Cuesta de Talavera. Se trata de una calle perimetral de la Urbanización Bellavista, junto al centro comercial La Verónica. La inauguración, que estará abierta al público, incluirá la denominación oficial de las tres vías que rodean la urbanización, que pasarán a llamarse María Corina Machado.

El Ayuntamiento ha querido celebrar el acto de forma simbólica justo el día previo a la entrega del galardón, que se desarrollará el miércoles 10 de diciembre. «Hemos querido dedicar esta calle a una mujer que honra la libertad y que persigue la democracia para que los venezolanos puedan volver a su país y vivir en libertad», ha señalado el regidor, quien también ha hecho un llamamiento expreso a la comunidad venezolana de Antequera, que ya supera las 200 personas, para que asistan al acto homenaje.

Calle perimetral que llevará el nombre de María Corina Machado. / L.O.

«Son muchos los venezolanos que viven en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en Andalucía y en España. Es el mayor número de exiliados de la historia: más de 8 millones de venezolanos han tenido que salir de su país», ha indicado.

La propia María Corina Machado ha agradecido públicamente al Ayuntamiento de Antequera este nombramiento a través de sus redes sociales. «Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Antequera y a Manolo Barón por este inmenso honor. Es un reconocimiento a la lucha heroica de todo el pueblo venezolano que ha decidido ser libre y que ha entregado tanto por hacerlo realidad. ¡Gracias, Antequera! Pronto celebraremos juntos en una Venezuela libre y democrática».

Asimismo, envió un mensaje de audio personalmente al primer edil en el que le agradeció el gesto, recibiéndolo en nombre de todo el pueblo de Venezuela. «Yo sé que usted sigue muy de cerca esta travesía larga y dolorosa de mi país, que ha tenido pérdidas inmensas, algunas irreparables, pero que también ha demostrado la gran fortaleza, dignidad, coraje y amor que sentimos los venezolanos por nuestra tierra, familia y libertad», destacó.

María Corina se mostró muy emocionada. «Sé que este testimonio que Venezuela le ha ofrecido al mundo también servirá para otras sociedades que luchan por vivir con dignidad, con oportunidades y justicia. Nuestro camino ha sido largo y duro, pero sé que la libertad está muy cerca y gestos como el suyo no demuestran que no estamos solos.».

Por último, finalizó el mensaje con un propósito. «Sueño con el día que pueda visitarle en Antequera y recibirle a usted en una Venezuela libre y sé que ese día está muy cerca», concluyó.