Cultura
‘Belén. La historia del origen que cambió la fe’ se estrena en Antequera
La obra, diseñada para el público infantil, se presentará por sesiones del 21 al 4 de enero
La Iglesia de San Juan de Dios será el escenario de la representación teatral ‘Belén. La historia del Origen que cambió la Fe’, una obra dirigida especialmente al público infantil y que verá la luz por primera vez en Antequera.
La puesta en escena, cuidadosamente diseñada por Manuel Fernández, se presentará en un formato de sesiones desde el 21 de diciembre hasta el 4 de enero, permitiendo a los asistentes disfrutar de la historia de manera cercana y amena.
Las entradas para la función ya están disponibles a través de las plataformas www.elhijodelhombre.es y www.giglon.com.
La propuesta combina entretenimiento y educación, acercando a los más pequeños la historia del Belén y sus valores religiosos a través de un montaje adaptado a sus intereses y comprensión.
- Horario para tirar la basura en Málaga y multas por incumplirlo
- Las lluvias vuelven a Andalucía con nuevos frentes estos días: cuándo y dónde lloverá más según Aemet
- Abre en Málaga el primer hotel exclusivamente para perros: así es Dog City
- La aldea navideña de Málaga que parece sacada de Laponia: con atracciones, talleres y espectáculos
- El parque más singular de Málaga: con un lago, un géiser y un zoo de animales exóticos
- La Málaga desaparecida: así era la ciudad, justo antes del derribo de sus murallas
- Pedregalejo: polémica por la construcción de 22 apartamentos turísticos en la calle Torre de San Telmo
- Mercadona, Lidl, Dia y Aldi: ¿qué supermercados abren este puente de diciembre en Málaga?