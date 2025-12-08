Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cultura

‘Belén. La historia del origen que cambió la fe’ se estrena en Antequera

La obra, diseñada para el público infantil, se presentará por sesiones del 21 al 4 de enero

La obra se representará en sesiones, del 21 de diciembre al 4 de enero, dirigidas especialmente a familias y público infantil / L.O.

Celia Paredes

Antequera

La Iglesia de San Juan de Dios será el escenario de la representación teatral ‘Belén. La historia del Origen que cambió la Fe’, una obra dirigida especialmente al público infantil y que verá la luz por primera vez en Antequera.

La puesta en escena, cuidadosamente diseñada por Manuel Fernández, se presentará en un formato de sesiones desde el 21 de diciembre hasta el 4 de enero, permitiendo a los asistentes disfrutar de la historia de manera cercana y amena.

Las entradas para la función ya están disponibles a través de las plataformas www.elhijodelhombre.es y www.giglon.com.

La propuesta combina entretenimiento y educación, acercando a los más pequeños la historia del Belén y sus valores religiosos a través de un montaje adaptado a sus intereses y comprensión.

