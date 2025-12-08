Fuente de Piedra condena el ataque a una colonia felina junto al antiguo silo

El Ayuntamiento de Fuente de Piedra ha condenado el ataque perpetrado contra la colonia felina situada junto al antiguo silo. El suceso, calificado por el Consistorio como «cruel e injustificable», ha provocado la muerte de varios animales y ha dejado heridos a otros. Desde el Ayuntamiento han recordado que las colonias felinas están protegidas y gestionadas conforme a la normativa vigente, y que cualquier agresión hacia ellas constituye un delito que será perseguido «con la máxima contundencia», Las autoridades municipales han iniciado ya las actuaciones necesarias para identificar a los responsables, recabando información y revisando las imágenes de las cámaras de videovigilancia con el objetivo de que «sobre los autores recaiga todo el peso de la ley».

El Consistorio ha reafirmado su compromiso con el bienestar animal y ha insistido en que no tolerará ningún tipo de maltrato en el municipio. «Fuente de Piedra es un pueblo que defiende el respeto, la convivencia y la empatía. No permitiremos que actos tan graves queden impunes», ha señalado.

Por su parte, el Partido Popular de Fuente de Piedra también ha emitido un comunicado en el que ha manifestado su «más profunda condena y absoluta repulsa» ante el ataque. La formación popular ha señalado que los hechos suponen un acto de extrema violencia y un delito que debe ser investigado y castigado con toda la firmeza que contempla la ley.

El PP ha solicitado al Ayuntamiento «máxima transparencia y celeridad» en la investigación ya iniciada, además de la adopción de medidas que refuercen la vigilancia y la protección de estas zonas para evitar que hechos similares puedan repetirse. La formación política ha subrayado que Fuente de Piedra es un municipio «respetuoso, sensible y comprometido con la defensa de los animales» y ha mostrado su apoyo a las personas que cuidan y protegen estas colonias. En su comunicado, el PP ha reiterado su compromiso con “un pueblo seguro, responsable y sin espacio para el maltrato”.