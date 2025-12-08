Nueva Comisaría de Ronda: Poco espacio para el DNI pero ‘pisazo’ para el jefe

La Confederación Española de Policía (CEP) ha presentado alegaciones al nuevo proyecto de la Comisaría de Ronda, un edificio que asegura que no contará con instalaciones tan necesarias como galería de tiro, sala de descanso para los agentes o aparcamientos suficientes para los vehículos oficiales e intervenidos, pero sí una vivienda con más de 100 metros cuadrados y tres dormitorios de la que podrá hacer uso el principal mando de este destino policial. Fuentes del sindicato consideran que este disfrute, habitual en las comisarías locales, es un «privilegio» propio de otros tiempos y una «ofensa» para las nuevas generaciones de policías nacionales que, en destinos como la Costa del Sol, se ven obligados a compartir piso por la crisis habitacional. Por ello piden que ese «espacio tan valioso» se utilice para dar un mejor servicio a los funcionarios y a los ciudadanos que harán uso de unas instalaciones cuyo presupuesto se ha duplicado respecto al original hasta alcanzar los 3,1 millones de euros. El nuevo edificio se construirá en la parcela de las antiguas dependencias de la Avenida de Málaga.

En un escrito elaborado por la secretaría provincial de Prevención de Riesgos Laborales del sindicato, la CEP ha trasladado al Comité de Seguridad y Salud de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental lo que considera «errores de bulto», entre ellos el poco espacio reservado para los ciudadanos que vayan a realizar sus trámites en la oficina del DNI y Extranjería. «Es muy pequeña, solo 13 asientos», reza un documento en el que se recuerda que menores de edad, personas mayores y discapacitados siempre van acompañados y «no hay espacio previsto para esto». Además, el sindicato considera indispensable que las futuras instalaciones tengan una sala multiusos que sirvan como punto de briefing, aula de formación, sala de gestión de crisis o conferencias policiales, actividades que aseguran que no se podrán realizar en la sala de juntas que prevé el proyecto.

Comisaría provisional de Ronda / L.O.

En su propuesta, la CEP también pide una zona en la que los funcionarios puedan realizar ejercicio físico, un taller para el mantenimiento y limpieza de los vehículos de trabajo, una dependencia par guardar las armas largas y un aparcamiento subterráneo. Otras de las deficiencias detectadas por el sindicato se encuentra en la zona de calabozos, que entre otras características ofrece un aseo mixto: «debe de estar diferenciado por sexos, como es condición de cortesía en todos los edificios públicos (perspectiva de género y respeto al sexo femenino)».

Galería de tiro

El sindicato recuerda que la ausencia de una galería de tiro, actividad obligatoria para los agentes cada tres meses, supondrá que los policías destinados en Ronda tengan que realizar 160 kilómetros cada vez que tengan que realizar las prácticas de puntería, un desplazamiento que consideran un riesgo innecesario. Actualmente, los agentes tienen la opción de realizar esta actividad en las instalaciones abiertas que La Legión tienen en Ronda, donde les permiten realizar los disparos a una diana fija. Nada que ver, explican, con los ejercicios que se hacen en las galerías de la policía, donde se usan objetivos en movimiento. En este sentido, el sindicato considera que en la planta subterránea hay suficiente espacio para hacer una galería con los elementos imprescindibles, «al menos para un tirador».

Consultadas por las alegaciones del sindicato, fuentes de la Comisaría Provincial de Málaga han indicado que las mismas son competencia de la Unidad de Arquitectura y a la Secretaría de Estado de Seguridad.