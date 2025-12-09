Alhaurín de la Torre adjudica obras por casi medio millón de euros en el Polideportivo El Limón

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha adjudicado el contrato de obras para habilitar una entreplanta en la pista anexa al pabellón principal del Polideportivo El Limón, con el objetivo de crear nuevas salas que posibiliten prácticamente duplicar los espacios que se usan para las actividades de musculación y ‘fitness’.

En concreto, el contrato se ha adjudicado a la empresa Sardalla Española S. A., la única que se presentó al concurso público, por un importe de 492.383,70 euros.

El plazo de ejecución es de cuatro meses y el plazo máximo para efectuar la comprobación del replanteo es de un mes desde la formalización del contrato, conforme a lo establecido en los pliegos.

Alhaurín quiere ampliar las salas de gimanasio del pabellón El Limón. / L.O.

Nuevo concurso

Los trabajos de este proyecto ya fueron adjudicados en su momento y llegaron a comenzar a finales del pasado año, pero la primera empresa adjudicataria acabó renunciando, lo que obligó a resolver ese contrato y volver a licitar la obra. El equipo técnico municipal actualizó también los costes y el propio proyecto para adaptarlo al estado actual.

En la práctica la inversión rondará el medio millón de euros para habilitar hasta dos nuevas salas. El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova (PP), encargó esta actuación con el objetivo principal de ampliar los espacios de esta histórica instalación deportiva, atender a la demanda creciente y acabar con la lista de espera que existe principalmente para la actividad de ‘fitness’.

La ejecución se planificó con la idea de minimizar los perjuicios, pero fue necesario reestructurar los cuadrantes para trasladar las actividades que habitualmente tenían lugar en el anexo a la pista principal, lo que afectó a los entrenamientos de las escuelas y clubes de baloncesto, gimnasia rítmica, bádminton o fútbol-sala.

Proyecto

El proyecto plantea aprovechar la altura de la mencionada cancha anexa (de unos 9 metros), así como la conexión de las nuevas instalaciones y el resto del edificio con un pasaje cubierto. A su vez, para resolver las conexiones peatonales y salvar problemas actuales de accesibilidad, se introduce en la zona administrativa existente entre las pistas y el pabellón un ascensor que comunicará verticalmente ambas plantas.

En este sentido, la mencionada área administrativa y las oficinas se trasladarán a la parte más cercana a la entrada principal en una futura intervención. Para la financiación de las obras se emplearán los fondos aprobados por la Diputación de Málaga a través de su llamado Plan de Asistencia Económica a Municipios.