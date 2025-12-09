Antequera despedirá el año con su San Silvestre más gamer

Antequera despedirá el año con su tradicional San Silvestre, que volverá a celebrarse este 31 de diciembre con un guiño muy especial al universo de los videojuegos. La prueba, organizada por la Asociación Resurgir Proyecto Humano, contará además con el respaldo de más de cien empresas locales y el apadrinamiento del Club Balonmano Los Dólmenes Antequera, junto al patrocinio de DCOOP y el grupo Sancho Melero.

Durante la presentación del evento, el responsable de Deportes del Ayuntamiento de Antequera, Juan Rosas, ha destacado que la cita “es más que una competición deportiva”, recalcando que el objetivo pasa por promover “el buen uso del deporte para prevenir cualquier tipo de adicción”.

La San Silvestre arrancará a las 16.30 horas en la plaza del Coso Viejo con música, animación y un ambiente pensado para atraer a familias, corredores y vecinos que quieran despedir el año de forma diferente y al estilo más gamer, invitando a los participantes a disfrazarse de personajes icónicos del mundo digital. A las 17.30 horas comenzará la prueba competitiva, mientras que la tradicional carrera lúdica, sin carácter competitivo, tomará el relevo a las 18.15 horas

Conchi Espinar, presidenta de Resurgir Proyecto Humano, ha recordado que la finalidad del evento sigue centrada en la prevención y el bienestar. “El objetivo fundamental de la San Silvestre es hacer prevención en una de sus formas más eficaces: ofrecer una alternativa de ocio sana, saludable y muy divertida”.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 30 de diciembre a través de la plataforma Sportmaniacs. Desde el 27 al 30 de diciembre se habilitará en el Centro Comercial La Verónica un punto de recogida de dorsales, camisetas y la bolsa del corredor.

La edición de este año, marcada por la tematización gamer y el fuerte apoyo del tejido empresarial antequerano, convertirá la San Silvestre en una gran celebración para cerrar 2025 con deporte, disfraces, color y un mensaje claro: disfrutar de la última tarde del año de manera saludable.