Antequera rinde homenaje a María Corina Machado, líder opositora venezolana, con una calle

El Ayuntamiento de Antequera ha inaugurado este martes tarde la calle dedicada a María Corina Machado, líder opositora venezolana y próximo Premio Nobel de la Paz.

Se trata de una calle perimetral de la Urbanización Bellavista, en Cuesta de Talavera, próxima a los Jardines de Europa, uno de los principales motivos de su ubicación, según ha explicado durante el acto el alcalde, Manolo Barón.

«Elegimos esta calle por su cercanía a los Jardines de Europa, donde una placa recuerda a los antequeranos que murieron bajo el nazismo. Este entorno se ha convertido en un símbolo de libertad frente a la opresión y de defensa de la democracia y la dignidad humana. Hoy seguimos viviendo situaciones inaceptables: millones de personas no pueden vivir en libertad en su propio país, como ocurre con los ocho millones de venezolanos desplazados. Antequera se siente honrada, orgullosa y digna de tener esta parte de nuestra ciudad en una zona donde se respira libertad, democracia y dignidad», ha señalado el primer edil.

Detalle del cartel de la nueva calle dedicada a María Corina Machado, líder opositora venezolana y próximo Premio Nobel de la Paz / L.O.

Numerosos empadronados venezolanos han acudido al acto, respondiendo a la invitación que hizo el alcalde la semana pasada.

Esta mañana el equipo de Gobierno ha recibido la visita de una delegación del partido Vente Venezuela de España. El coordinador de asociaciones ciudadanas, William Olivares, ha firmado en el Libro de Honor de la ciudad y ha agradecido en nombre de María Corina Machado, de su equipo y de toda la causa democrática «este gesto tan significativo». «Este acto no es solo un reconocimiento a una líder política, es un homenaje a la libertad, a la dignidad humana y a la lucha pacífica de millones de venezolanos que dentro y fuera de nuestro país no renunciamos a soñar con una Venezuela libre, próspera y en democracia».

Numerosos venezolanos empadronados en España han acudido al acto / L.O

Asimismo, ha agradecido particularmente al alcalde el «abrirnos las puertas de esta ciudad que hoy se convierte en un símbolo de esperanza para tantas familias migrantes».

Por último, ha hecho referencia al mensaje que dedicó María Corina al Ayuntamiento de Antequera tras conocer este reconocimineto. «Este mensaje sencillo lleno de verdad resume el sentimiento que nos une aquí, la gratitud. Gratitud hacia quienes desde España reconocen nuestra lucha y acompañan nuestro esfuerzo por recuperar nuestro país. Hoy esta calle no solo lleva el nombre de María Corina. Lleva también la historia de cada venezolano que ha debido migrar, la fuerza de quienes resisten en Venezuela y la determinación de quien creemos en un futuro mejor. En nombre de ella y de todos nosotros, gracias Antequera por tendernos la mano y por convertir este día un símbolo eterno de unión entre nuestros pueblos», ha concluido.

El Ayuntamiento ha querido celebrar el acto de forma simbólica justo el día previo a la entrega del galardón, que se desarrollará este miércoles 10 de diciembre.