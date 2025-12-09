¿Qué radiografía hace el alcalde de Antequera de la situación actual de la localidad y de su comarca?

Antequera vive uno de los momentos más prometedores de su historia reciente. Hemos pasado de ser un referente comarcal a convertirnos en un auténtico nodo estratégico en el corazón de Andalucía, donde la calidad de vida, el dinamismo económico y la cohesión social avanzan de forma paralela. La ciudad se encuentra en plena expansión, con un modelo de crecimiento que combina tradición, patrimonio y vanguardia; y nuestra provincia y por supuesto la comarca se benefician directamente de esta tracción, generando un ecosistema que multiplica oportunidades para todos los municipios que la conforman. Hoy Antequera no solo está fuerte: está preparada para liderar el futuro.

¿Cuáles son los sectores económicos prioritarios para el crecimiento de Antequera en los próximos años?

Hemos definido con claridad cuatro sectores estratégicos: Logística avanzada y movilidad sostenible, con el Puerto Seco de Antequera como epicentro de una revolución que sitúa a Antequera en el mapa logístico y ferroviario transeuropeo. Industria agroalimentaria de alto valor, apostando por la innovación, la marca kilómetro cero y la transformación tecnológica. Turismo patrimonial y natural, vinculado al Sitio de los Dólmenes Patrimonio Mundial- y a enclaves únicos como El Torcal o la Vega. Economía del conocimiento, impulsada por la implantación de nuevas empresas tecnológicas y formativas que encuentran en Antequera estabilidad, ubicación estratégica y calidad de vida a través de nuestra alianza como enclave del Málaga Tech Park, que convierte a Antequera en un enclave asociado del gran parque tecnológico andaluz.

¿Qué medidas está impulsando el Ayuntamiento para atraer inversión privada y fomentar el emprendimiento local?

Nuestra estrategia es clara: Antequera ofrece hoy el entorno político, jurídico y administrativo más seguro y estable para invertir en Andalucía. Hemos convertido a la ciudad en un espacio donde los proyectos encuentran certidumbre, acompañamiento y rapidez, tres factores indispensables para cualquier empresa que busque crecer con garantías. En este sentido, estamos impulsando cuatro líneas de actuación determinantes: Seguridad política y jurídica: Antequera se ha consolidado como un municipio fiable, con un modelo de ciudad claro, planificado y estable. Las normas urbanísticas y estratégicas están definidas y los inversores saben que aquí las decisiones se cumplen y los proyectos avanzan. Apoyo y asesoramiento administrativo personalizado: El Ayuntamiento actúa como un socio institucional. Hemos reforzado la tramitación ágil, la asistencia técnica y la resolución inmediata de dudas para que cualquier empresa pueda implantarse sin incertidumbres ni retrasos. Incentivos fiscales vinculados al empleo y a la inversión productiva: Facilitamos la llegada de nuevos proyectos mediante bonificaciones y beneficios fiscales que premian la creación de puestos de trabajo estables y la apuesta por sectores estratégicos. Disponibilidad del mejor suelo industrial y logístico de Andalucía: Contamos con suelo completamente ordenado, urbanizado y administrativamente resuelto, preparado para implantaciones inmediatas y conectado con el gran nodo logístico del Puerto Seco. Esta disponibilidad real y efectiva de suelo es hoy una ventaja competitiva única en Andalucía.

⁠¿Cuáles son las infraestructuras más urgentes que necesita la ciudad y qué proyectos están actualmente en marcha?

Hablamos de infraestructuras que no solo resuelven retos actuales, sino que preparan a Antequera para las próximas décadas: La inauguración y puesta en marcha plena del Puerto Seco que ya está marcando un antes y un después en la logística andaluza.La modernización y ampliación del acceso a los principales nodos logísticos como el proyecto de desdoble de la A-384 desde Antequera al Puerto Seco y el reciente anuncio hecho desde la Consejería de Fomento de la actuación en el tramo de la A-7282 desde la A-45 ante el abandono del mismo por parte del Ministerio de Transportes. La electrificación y modernización de la línea ferroviaria entre Algeciras y Bobadilla para dar conectividad al Puerto Seco es imprescindible.

⁠Siempre ha manifestado que se hace indispensable aumentar los trenes en la línea de Antequera a Málaga y Granada…

Efectivamente, es una reivindicación absolutamente prioritaria. Antequera se encuentra en un punto estratégico y el incremento de frecuencias entre Málaga, Granada y Antequera-tanto en Cercanías como en media distancia- es esencial para: mejorar la movilidad laboral y educativa. Impulsar el turismo. Facilitar la conexión del Puerto Seco con los puertos y aeropuertos andaluces. La implantación de conexiones ferroviarias con Málaga a través de la creación de una línea de cercanías estable es hoy imprescindible para garantizar una movilidad real y accesible entre Antequera y Málaga, especialmente ante la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones.

⁠⁠En materia de vivienda, ¿qué estrategias se están llevando a cabo para facilitar el acceso a vivienda asequible, especialmente para jóvenes?

En materia de vivienda, el Ayuntamiento está llevando a cabo acciones concretas para facilitar el acceso a vivienda asequible, sobre todo para jóvenes y familias que buscan esta opción. Entre ellas destacan: Poner a disposición suelo municipal para construir más de 550 viviendas protegidas (VPO) en aplicación del Decreto-Ley 1/2025 de la Junta de Andalucía.

Impulsar un desarrollo residencial en la zona La Moraleda, con un proyecto de 212 nuevas viviendas, de las que 72 serán de protección oficial, ideal para jóvenes o familias. Garantizar que parte importante del nuevo parque de vivienda protegida esté destinada a alquiler asequible, no solo a compra, ampliando las posibilidades de emancipación. En conjunto, estas medidas buscan ampliar el parque de viviendas asequibles, agilizar la oferta, y ofrecer opciones reales tanto en alquiler como en compra, para facilitar que los jóvenes puedan vivir en Antequera con dignidad.

¿Cuáles son los principales retos que afrontará Antequera en los próximos 5–10 años?

Los retos son ambiciosos, como corresponde a una ciudad en crecimiento: Gestionar la expansión urbana manteniendo la calidad de vida. Asegurar vivienda accesible para nuevas generaciones. Acompañar el crecimiento del Puerto Seco y el Centro Logístico con servicios y movilidad adecuados. Consolidarnos como destino turístico sostenible y diferenciado, mejorando e impulsando nuestro patrimonio histórico y el Sitio Dólmenes de Antequera como Patrimonio Mundial. Seguir siendo un municipio equilibrado, donde el progreso económico vaya siempre de la mano del bienestar social. Pero lo más importante es que todos estos retos ya se encaran con planificación, previsión y proyecto, no de manera improvisada.

⁠⁠Si pudiera señalar un proyecto estratégico que transformará o está transformando Antequera, ¿cuál sería y por qué?

Sin duda, el Puerto Seco y la unión estratégica con el Málaga Tech Park. El primero no es solo una infraestructura logística: es la mayor palanca de transformación económica de la historia reciente de Antequera. Supone posicionarnos como un nodo de conexión nacional e internacional. Atraer industria avanzada, logística de valor y empleo cualificado.Convertir a Antequera en referencia del sur de Europa en movilidad de mercancías sostenible. El segundo supone un salto histórico para la ciudad, porque integra a Antequera en el principal ecosistema tecnológico de Andalucía y potencia suelos como el Puerto Seco, el Centro Logístico o el Parque Empresarial PEAN para atraer empresas innovadoras, empleo cualificado e inversión de alto valor añadido.