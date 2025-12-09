El Auditorio de Archidona completa su modernización con luces LED

El Ayuntamiento de Archidona ha culminado un proceso de mejoras técnicas en el Auditorio Municipal José Luis Miranda. La intervención se ha diseñado para optimizar las condiciones técnicas del principal espacio escénico del municipio.

El proyecto de mejora se ha estructurado en dos fases diferenciadas. La primera ha consistido en la renovación integral del sistema de iluminación escénica. Se han instalado luces y frontales de escena con tecnología LED, «lo que no solo garantiza una mejora sustancial en la calidad técnica de las representaciones, sino que también implica una adecuación a los estándares de ahorro energético exigidos para los espacios públicos», han señalado.

La segunda fase se ha centrado en la renovación del equipo de sonido de la sala. Esta actuación ha incluido la instalación de cuatro nuevos altavoces (PA) , así como la incorporación de una moderna mesa de sonido. Con la finalización de estas acciones, el Consistorio archidonés pretende mejorar de manera definitiva los espacios escénicos, que acogen a lo largo del año numerosas actividades culturales y sociales de diversa índole en el pueblo.