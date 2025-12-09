La Diputación adjudica el arreglo de la carretera de acceso al Valle del Guadiaro desde Ronda

La Diputación de Málaga ha adjudicado por 3,17 millones de euros el arreglo de la carretera MA-7401, que une Ronda con Benaoján y que sirve de acceso a municipios del Valle del Guadiaro. Así se ha acordado en la última reunión de la Junta de Gobierno de la institución provincial, en la que se ha dado el visto el visto bueno a la ejecución de la obras por parte de la UTE Albaida Infraestructuras SA, Talleres y Grúas González SL y Tecnoasfalto Levante SL.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado que se trata de la actuación más importante de los últimos años que se acometerá en una sola carretera de la red que gestiona la Diputación, cuyos trabajos tendrán un plazo de ejecución de 11 meses, según una nota de la Corporación Provincial.

Fisuras en la calzada

Salado ha precisado que el proyecto de rehabilitación estructural de la MA-7401, redactado por el servicio de Vías y Obras de la institución provincial, contempla diversas actuaciones para solucionar las deformaciones y fisuras en la calzada, solventar los deslizamientos que afectan a la plataforma y mejorar el drenaje de la carretera.

Ha añadido que, con estas obras, se busca dar una solución definitiva a los continuos problemas de la vía después de que en los últimos años se hayan llevado a cabo distintos arreglos que no han funcionado.

Las actuaciones en esta vía, de casi nueve kilómetros de trazado, se localizan en los términos municipales de Ronda y Benaoján, y contemplan, por un lado, la rehabilitación estructural de la plataforma con el saneo de blandones y la mejora del terreno de apoyo. Estas acciones se realizarán en aquellos tramos en los que se han observado deformaciones leves en la calzada y muy localizadas.