Los Rondeles: Casarabonela arde en amor a la Divina Pastora

Casarabonela, joya blanca de la Sierra de las Nieves, vuelve a vestirse de fuego, luz y devoción este viernes 12 de diciembre para celebrar la Fiesta de la Virgen de los Rondeles, una de las tradiciones más arraigadas y singulares de Málaga. Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía desde 2001 y Fiesta de Singularidad Provincial desde 2006, esta celebración combina fervor religioso, herencia romana y cultura popular en una noche única que marca el inicio del invierno en la localidad. Es esta noche cuando además del fuego se enciende la Navidad en Bonela.

La Fiesta de los Rondeles tiene su raíz en antiguas candelarias romanas ligadas a los ciclos agrícolas. Con el paso del tiempo, los jornaleros y molineros de la zona transformaron este rito en una acción de gracias por la cosecha de la aceituna. El símbolo más llamativo de la celebración son los 'rondeles': capachos de esparto utilizados en las almazaras para prensar las aceitunas, que, prendidos de fuego, acompañan la procesión nocturna de la Divina Pastora por las calles de Casarabonela.

Una noche de fuego y música

Antes a la salida de la Pastora en la plaza de la ermita se hace una hoguera que bendecirá el párroco Juan Manuel Caracuel, una ceremonia, un ritual que cada víspera de Santa Lucía se repite delante de la ermita. Mientras arde esta, los capazos o rondeles son enrollados sobre sí mismos. Una vez hechos un rollo se pinchan con una horca, le prenden fuego acercándolos a la hoguera y se elevan sobre la cabeza del portador.

Los Rondeles de Casarabonela celebran la cosecha de aceitunas. / L.O.

A las 22:30, la Virgen saldrá desde la Ermita de La Veracruz acompañada por 30 rondeles encendidos, portados por vecinos, que iluminan las angostas, sinuosas y estrechas calles del pueblo. Las Pastorales entonan villancicos centenarios, cantados solo en este municipio, al ritmo de las tradicionales castañuelas moriscas, un instrumento artesanal que solo se conserva en esta localidad. Este año, el toque de honor recaerá en el antropólogo y profesor de la Universidad de Málaga Francisco Manuel Llorente Marín 'Kisco', quien rendirá homenaje a la dimensión cultural y espiritual de esta fiesta.

La procesión ofrece imágenes de gran belleza en la que las luces del pueblo se apagan para dejar paso al resplandor de los rondeles, sombras, figuras, filigranas sobre las fachadas al antojo del fuego. Una vez la virgen se encierra en la parroquia de Santiago comienza la fiesta en la plaza principal del pueblo donde se hacen distintas hogueras y se cantan los antiquísimos villancicos moriscos mientras el Ayuntamiento ofrece buñuelos con chocolate caliente y tostones de aceite en la plaza de Casarabonela, fiesta que se extiende hasta la madrugada en un ambiente festivo, de alegría y pundonor.

Fin de semana festivo y gastronomía local

El día 12 cae este año en viernes, motivo por el que la Asociación Amigos de los Rondeles y el Ayuntamiento han preparado un amplio programa de actividades. Durante todo el fin de semana, el visitante podrá disfrutar de un mercadillo navideño con productos típicos de la provincia, además de una exposición etnográfica en el histórico Molino de Calle Albaiva, restaurado recientemente y que conserva tanto maquinaria de aceite como de harina.

Los vecinos con los capachos encendidos acompañan a la Divina Pastora por las calles de Casarabonela en procesión. / L.O.

El domingo se celebrará una Ruta Gastronómica por los rincones emblemáticos del municipio, con degustaciones de platos tradicionales todo ello acompañado por los villancicos de la Pastoral. Las degustaciones gratuitas se iniciarán a las 14 horas para conocer a Casarabonela a través de su gastronomía.

El itinerario comienza en la plaza Buenavista con callos, en el hogar del jubilado la asociación Buen Acuerdo ofrecerá magro con tomate, Migas en la calle Maestra Antonia Fernández, cocinadas por la asociación de mujeres Almena, por su parte la asociación amigos de los Rondeles en la ermita de la Vera-Cruz obsequiará con una gigantesca olla de coles y el postre lo pondrán la asociación cultural Casarabonela Historia Viva en la calle Alta con una variedad de dulces moriscos.

Una herencia estrella del inicio de la Navidad

La Fiesta de la Virgen de los Rondeles va más allá del rito religioso: es una expresión viva de identidad. Cada fuego encendido refleja el esfuerzo de generaciones dedicadas al olivar, la devoción compartida y la capacidad de un pueblo para mantener encendida su memoria colectiva.

La Pastoral de Casarabonela le cantará a su Virgen en la misa previa a la procesión. / L.O.

Casarabonela, una vez más, se convierte en un faro cultural en la provincia, demostrando que las tradiciones, cuando se cuidan, no se apagan con el tiempo. Los Rondeles de Casarabonela se hermanaron en 2016 con El Vítor de Mayorga, en Valladolid que celebran una fiesta donde el fuego también es el protagonista de la fiesta.

Tradición viva y proyección cultural

Como cada año, la Pastoral de Casarabonela llevó un adelanto de la fiesta a Málaga capital con una actuación en la emblemática calle Larios el pasado 6 de diciembre, a las 18:00 horas. Los villancicos, transmitidos de generación en generación, serán nuevamente los embajadores del patrimonio musical del pueblo.

Además, se recupera en esta edición el Concurso de Fotografía Fiesta Virgen de los Rondeles, patrocinado por Cafés Santa Cristina, que busca captar a través del objetivo la magia, emoción y belleza de esta noche de fuego, fe y de algo más.