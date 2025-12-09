Antequera recibirá más de 730 millones de inversión en tres años para la instalación de multinacionales

La comarca de Antequera está en pleno crecimiento industrial. Sus comunicación, su situación geográfica y la coincidencia de inversiones a largo plazo están creando un centro industrial de mucho peso en el que cuenta con empresas como Mercadona o Lumon ya instaladas y que en los próximos tres años recibirán más de 730 millones de inversión para la llegada de otros siete grandes proyectos a la zona, con firmas como Ikea, Leroy Merlin, Dia, Consum o Baraka con su parque empresarial.

Inversión china

Las multinacionales chinas Hygreen y Sermatec son los últimos nombres que se añaden a la nómina de grandes empresas que han puesto sus ojos en la comarca malagueña de Antequera. Esta presume de ser el centro geográfico de Andalucía, para instalar fábricas, centros logísticos y de distribución.

Humilladero ha sido elegida para las plantas de electrolizadores para hidrógeno verde de Hygreen, y de baterías de litio de Sermatec. SUponen con una inversión global de más de 150 millones. De este modo, de vislumbra como un revulsivo económico para una zona donde ya florecen otros proyectos de desarrollo industrial de la comarca de Antequera.

Con una importante tradición agrícola y una desaparecida industria textil, este enclave ha ido ganando peso como nodo logístico gracias a sus comunicaciones. También con iniciativas público-privadas, Entre ellas, el Puerto Seco de Antequera, cuya ubicación facilita la conexión con los puertos de Málaga y Algeciras (Cádiz).

La fábrica de Lumon en Antequera. / L. O.

Grandes empresas ya asentadas

El grupo alimentario Dcoop es considerado el mayor productor mundial de aceite de oliva. La marca de mobiliario de origen sueco Ikea o el fabricante de cerramientos de cristal nacido en Finlandia Lumon han apostado por la comarca de Antequera. Asimismo lo han hecho el operador de transporte Ontime, la cadena francesa de bricolaje Leroy Merlin y la cooperativa valenciana Consum. Estas son solo algunas de una larga lista de compañías que han apostado por la comarca de Antequera. Ahora cumple 25 años el centro logístico de la cadena de supermercados Mercadona.

Una de las pioneras es la cooperativa agroalimentaria Dcoop. Tiene su sede social en la localidad desde 1990. Ha ido reforzando su presencia con plantas de envasado y almacenamiento de aceite -la última, de Mercaóleo, en 2009- y recientemente con una central láctea.

Este año celebra su 25 aniversario el bloque logístico de Mercadona en Antequera. También ha optado la cooperativa valenciana Consum. Esta ha adquirido hace poco una parcela de 163.000 metros cuadrados a Baraka Logistics. La va a destinar a construir una plataforma que garantice su expansión hacia Andalucía, con una inversión de 150 millones de euros y que prevé funcionar en 2028.

Baraka adquirió el pasado enero, a través de su filial Trilogis, el polígono logístico de Antequera. Es un proyecto de 1,6 millones de metros cuadrados que incluye la instalación de tres centros de distribución para grandes compañías de alimentación y otras industrias.

Otro de los hitos fue la inauguración en enero de 2023 de la primera fábrica de acristalamientos en España de la multinacional Lumon. Se suma a las ubicadas en Kouvola y Kempele (Finlandia) y Toronto (Canadá). Desde Antequera abastece al sur de Europa.

Próximos proyectos en Antequera

A ella se unirá próximamente el centro logístico de Ikea en el parque empresarial de Antequera. La compañía «podría empezar las obras mañana, tiene todos los permisos e informes sectoriales». Ha pedido una prórroga para acompasar los trabajos con la puesta en marcha de su red logística en España, ha explicado el alcalde. Este espera que comiencen a lo largo de este año.

La multinacional anunció una inversión de 60 millones en este centro. Dará servicio a Andalucía con la previsión de mover alrededor de 400.000 pedidos voluminosos al año directos al domicilio de los clientes.

La cadena de supermercados Dia ha anunciado la construcción de un nuevo centro logístico en Antequera, que contará con una superficie total de más de 64.000 metros cuadrados y cuya apertura está prevista para el primer semestre de 2027. La plataforma, que será la segunda nave más grande de esta cadena de distribución, dará servicio a las más de 500 tiendas de Andalucía y generará 200 nuevos empleos.

Además, en el parque empresarial de Antequera también se prevé contar en 2026 con un almacén logístico la multinacional del hogar y bricolaje Leroy Merlin. Lo va a construir el promotor Panattoni.

Terrenos del Tecnoparque de Humilladero, emplazamiento elegido por las chinas Sermatec y Hygreen. / C. P.

Agua Mineral San Benedetto ya ha empezado su desembarcado en el municipio de Villanueva del Trabuco con el inicio de la construcción de su tercer centro logístico en España, consolidándose como una de las principales envasadoras de agua del país, donde lleva implantada desde 1997. El proyecto cuenta con una inversión de 9,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 9 meses.

Las instalaciones se asentarán en una parcela de 22.000 metros cuadrados de terreno y tendrán una capacidad de almacenamiento aproximada de 25.000 palets de agua. Asimismo, se estima la creación de 30 puestos de trabajo directos una vez comience a funcionar a pleno rendimiento

Nodo logístico del Puerto Seco

El Puerto Seco de Antequera está concebido como un gran nodo logístico. La primera en instalarse será el grupo Ontime. Construirá una nave frigorífica de 20.000 metros cuadrados para gestionar parte de la actividad de distribución de productos frescos.

Todo esto brindará una oportunidad a los jóvenes para que se queden en un entorno donde el estilo de vida no tiene nada que ver» con el de las ciudades, y de volver a aquellos que se han marchado por motivos laborales.