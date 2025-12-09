Mariamna Sherling gana el XIX Certamen Internacional de Piano Ciudad de Campillos

La pianista israelí Mariamna Sherling, de 24 años, ha ganado el XIX Concurso Internacional de Piano de Campillos, tras resultar vencedora en la gran final celebrada este pasado lunes en la Iglesia de Santa María del Reposo.

Numerosas personas asistieron a la final, en la que competían un total de tres pianistas acompañados por la Orquesta Sinfónica de Málaga, dirigida por el maestro José Luis López Antón.

Mariamna Sherling ha obtenido la máxima puntuación del jurado por su interpretación del Concierto en La menor op. 54 para piano y orquesta de Robert Schumann. El primer premio está dotado con una cuantía económica de 6.000 euros y varios recitales en importantes salas y festivales de España.

Nayeon Kim y Motoshi Miyazato han quedado segundo y tercero en el XIX Certamen Internacional de Piano de Campillos. / L.O.

Otros premios

El segundo galardón del XIX Certamen Internacional de Piano de Campillos ha recaído en el pianista Nayeon Kim (25 años, Corea del Sur) por su interpretación del Concierto n.º 2 en Fa menor op. 21 de Frederic Chopin, por el que recibirá 3.000 euros.

El tercer premio, recompensado con 1.500 euros, ha sido para el pianista Motoshi Miyazato (30 años, Japón), quien ha concurrido a la final con el Concierto n.º 3 en Do menor op. 37 de Ludwig van Beethoven.

Deva Mira, de sólo 18 años, ha recibido el premio a la pianista española mejor clasificada, dotado con 500 euros. Además, como es tradición, la Orquesta Sinfónica de Málaga y el público asistente han otorgado sus respectivos premios especiales de la final, dotados ambos con 250 euros, a Mariamna Sherling.

El jurado

El jurado de este XIX Concurso Internacional de Piano de Campillos ha estado compuesto por profesionales del piano de reconocido prestigio internacional como Yukiko Akagi (Japón), Nikita Fitenko (EEUU), Juan Lago (España), Albert Mamriev (Alemania), Antonio Ortiz (España), Wolfram Schmitt-Leonardy (Alemania) y Micah Yui (Canadá).

La gran final ha estado presidida por el alcalde de Campillos, Daniel Gómez, y el concejal de Cultura, Adrián Cañamero, y ha contado con la presencia de representantes de todos los grupos políticos que integran la corporación municipal.