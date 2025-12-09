Vox critica "silencio" de alcalde de Coín en relación con la detención de un exdil

Vox Coín ha reclamado explicaciones "urgentes" al alcalde de la localidad después de la detención de un ya exconcejal, que ocupaba la responsabilidad municipal en materia de subvenciones europeas, "por su supuesta implicación en una investigación policial relativa a un presunto delito de blanqueo".

Vox en un comunicado ha señalado que, según la información, "el edil habría presentado su dimisión tras conocerse el caso, si bien el propio concejal la justificó ante el Ayuntamiento alegando motivos personales, afirmando que debía atender a su empresa y a su familia".

El portavoz de Vox en Coín, Luis Miguel Rivas, ha calificado la situación de "gravísima" y ha criticado que "el alcalde no haya ofrecido ni una sola explicación pública". "El regidor permanece escondido, sin dar la cara, como si este asunto no afectara directamente al prestigio de Coín. No es serio ni responsable que los vecinos se enteren por la prensa de un hecho tan delicado mientras el alcalde guarda silencio absoluto", ha lamentado.

Rivas ha señalado en un comunicado también que, "durante el tiempo en que este concejal mantuvo su delegación, Coín perdió una subvención europea de ocho millones de euros que sí recibieron los municipios vecinos". "Es incomprensible que, con una competencia tan específica, Coín sea precisamente el municipio que queda fuera de una ayuda tan importante. Y hoy, tras conocerse su detención, seguimos sin una sola explicación del alcalde", ha señalado.

Ha insistido en que "el partido respeta la independencia judicial y que debe ser la Justicia quien aclare los hechos". "Deseamos que la investigación esclarezca cuanto antes lo sucedido. Ojalá este edil no haya tenido la participación que se le atribuye, pero será la Justicia quien lo determine", ha afirmado. "Lo que no es aceptable es que el alcalde quiera pasar de puntillas, como si nada hubiera ocurrido, cuando hablamos de la detención de un miembro de su propio equipo", ha añadido.